La CUP marxa del ple i se suma a la triple vaga de taxis, educació i salut

Els diputats de la CUP-NCG han marxat durant la sessió de control del Parlament per assistir a la manifestació convocada pels sanitaris, docents i sector del taxi. D’aquesta manera, els anticapitalistes volen demostrar el seu suport a les mobilitzacions dels serveis públics i sumar-se a les seves reivindicacions i demandes.

La CUP demana explicacions

De fet, la CUP ha reivindicat durant la sessió de control al Govern d’aquest dimecres les mobilitzacions al carrer. Per això, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha replicat a la diputada ‘cupaire’ Dolors Sabater, que li ha demanat explicar quin és el pla de xoc de la Generalitat per a garantir uns serveis públics de qualitat i s’ha solidaritzat amb els professionals en vaga.

“Avui, tot un poble es mobilitza per a reclamar drets. Nosaltres literalment ens sumem a la mobilització i no veiem en la seva resposta ni en el Pressupost on està la revolució social que van prometre”, ha dit Sabater, mentre els nou diputats de la CUP exhibien cartells en suport a la vaga de salut i educació.

Vilagrà reivindica els pressupostos

Vilagrà ha defensat els increments en els serveis públics del projecte de Pressupostos de la Generalitat: 1.300 milions d’euros addicionals per a salut, 25 milions per a la lluita contra la violència masclista i 30 milions per a salut mental, entre altres partides.

A més, ha assegurat que la pròrroga dels comptes de 2022 ha impedit aquest mes aplicar l’increment salarial del 2,5 a empleats públics de la Generalitat, i ha cridat la CUP a donar suport als Pressupostos per a desplegar-lo: “Li diré una cosa, prengui partit”. Amb això, el conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat que el Govern ha fet “tots els possibles” per frenar la vaga.