Xoc entre Rius i Serret per la política d’Acció Exterior del Govern

El diputat i vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha tingut un xoc amb la consellera d’Acció exterior, Meritxell Serret, pels canvis que hi ha hagut a la conselleria després de la marxa del partit de Turull i Borràs del Govern. Rius ha mostrat els seus dubtes sobre el rumb de la conselleria i ha preguntat per les oficines que han d’obrir properament, com ara la d’Andorra, o els processos de selecció dels delegats al Brasil, Japó i les oficines d’Irlanda, Quebec, Eslovènia o Israel.

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, al Parlament / ACN

Rius recorda el Tractat de Barcelona

“Cal primer el coneixement per després tenir el reconeixement”, deia Josep Rius a Meritxell Serret. De fet, en aquesta línia ha reivindicat la política exterior del presidenta a l’exili, Carles Puigdemont, juntament amb els consellers Comín i Ponsatí. “Si no la fas, te la fan”, ha dit el diputat de Junts aquest dimecres en la sessió de control al Govern al Parlament. De fet, ha recordat la política d’acció exterior del president del govern espanyol. Pedro Sánchez, assegurant que ven que el conflicte s’ha acabat, ven que no hi ha espionatge o celebra una cimera hispano-francesa. De fet, Rius ha carregat contra el Tractat de Barcelona, que preveu millorar l’execució de les euroordres i promou la llengua francesa i espanyola i “no hi ha ni rastre del català”.

Serret vol “consolidar” les xarxes

En el seu torn de rèplica, Serret ha reivindicat que cal “consolidar” les xarxes de delegacions i “reforçar-les”. “Volem tenir més presència i millorar-la”, ha dit Meritxell Serret davant del ple del Parlament sense esclarir si obriran noves delegacions no anunciades. A més, ha demanat a Junts aprovar els pressupostos per donar resposta a millorar la conselleria. Alhora, ha explicat que en les properes setmanes les oficines del Japó, Andorra i Eslovènia seran operatives. De fet, les oficines d’acció exterior han estat a l’ull de l’huracà en les negociacions dels pressupostos, ja que el PSC reclama frenar la seva obertura, mentre que Junts insisteix en obrir-ne més.