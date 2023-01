Primera entrevista de Nacho Palau després del càncer: “He plorat molt”

Nacho Palau va descobrir que tenia càncer quan va haver d’abandonar Supervivientes per problemes de salut. L’ex de Miguel Bosé va rebre una notícia molt dura, que patia càncer de pulmó pocs mesos després que la mare fos diagnosticada amb la mateixa malaltia. L’escultor valencià ho ha passat molt malament, però té bones notícies. Els cinc mesos de tractament i quimioteràpia han tingut resultats positius i sembla que ha aconseguit guanyar la batalla.

Per tal de celebrar-ho, Nacho ha concedit una entrevista a Diez Minutos en la que se sincera i revela com ha viscut unes setmanes difícils i plenes de pors: “D’aquí a molt poc temps m’han de trucar per donar-me resultats i fer-me més proves. M’han estat donant quimioteràpia i radioteràpia a la vegada”. Un dels moments més complicats va ser quan va haver d’explicar als fills petits què li passava: “Vaig intentar restar-li importància perquè no s’espantessin, però m’han vist plorar molt“.

Nacho Palau se sincera en una entrevista després del càncer | Diez Minutos

Nacho Palau revela que la relació amb Miguel Bosé ha millorat aquests darrers mesos

I és que el camí no ha estat fàcil, fins al punt d’haver-hi dies en què estava convençut que no podria superar-ho: “Un dia en concret recordo que vaig esclatar i vaig dir que no podia més, que m’era igual tot. Aquell ha estat el pitjor dia de tots aquests mesos”. Tampoc no ajudava tenir la mare malalta alhora: “Viure això amb la meva mare ha estat horrible perquè jo no la podia cuidar i ella tampoc a mi. Els nens veien la situació de tots dos i no podia ser. Finalment va anar-se a viure amb la meva germana i nosaltres la veiem els caps de setmana”.

En aquests mesos de tractament, el seu xicot ha estat el seu principal suport encara que per problemes familiars estan mantenint una relació a distància: “Va morir la seva àvia a principis de desembre i va decidir que aniria a Xile per estar amb ells. El mes vinent tornarà, ja que estem junts i ens estimem una barbaritat. Això passa factura, però continuem junts”. El que no s’espera era que el seu ex, Miguel Bosé, es mostrés tan tendre amb ell després dels problemes que han tingut en el judici per la custòdia dels fills: “He parlat molt amb Miguel i sé que estarà allà si em passa alguna cosa”, el que demostra que la seva relació ha canviat a millor.