Toc d’atenció d’ERC a Madrid per l’actitud “miserable” del PSC a Catalunya

Toc d’atenció d’ERC al govern espanyol per l’actitud “miserable” del PSC amb els pressupostos catalans. Els republicans s’han abstingut en la votació del tercer decret anticrisi aprovat aquest dimarts al vespre i amenacen de complicar l’agenda legislativa de Pedro Sánchez si els socialistes catalans no s’avenen a pactar els comptes de la Generalitat. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat el PSC de tenir una “actitud bastant miserable” per pur electoralisme.

“Això es podria aprovar aquesta mateixa nit, o demà al matí”, ha recordat Rufián, i “no els aproven perquè el PSC competeix amb ERC, i en aquesta competició perd la gent”. El Govern s’ha obert a estudiar l’exigència del PSC de finalitzar la construcció de la B-40, però els socialistes ho veuen insuficient i volen una adhesió sense embuts al projecte. “Tothom sap que el PSC, tensant ERC, potser pot arribar a guanyar algun regidor en segons quin poble”, però és una “actitud bastant miserable”.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant el debat per la reforma del Codi Penal | Europa Press

La portaveu de la CUP, Mireia Vehí, també ha criticat que el PSOE condicioni els pressupostos catalans a satisfer les “demandes de la patronal” i ha acusat els socialistes de reivindicar “el mateix” que Junts i “la dreta” per defensar els “poderosos”. A banda de reclamar els macroprojectes del Hard Rock, l’ampliació de l’Aeroport del Prat o la B-40, els socialistes catalans també volen fulminar el programa pilot de la Renda Bàsica Universal (RBU) i posen traves a la regulació dels lloguers.

ERC i Junts desafien Sánchez a convocar un referèndum

ERC i Junts han desafiat el president espanyol, Pedro Sánchez, a convocar un referèndum d’independència a Catalunya si realment creu que l’independentisme està tan “dividit” i “dèbil” com diu a cada oportunitat que té. “Repliquen a les seves intervencions que el Procés ha acabat, que som més dèbils que mai… bé, d’acord, va, fem un referèndum, si hem de perdre. No estem dividits i això s’ha acabat?”, ha etzibat.

La diputada de Junts, Mariona Illamola, ha fet una petició similar a Sánchez. “Faci un referèndum i ho veurem. En vam fer un i va guanyar la independència”, ha dit. El president espanyol ha evitat respondre a l’embat dels diputats independentistes, però ha insistit que l’independentisme està dividit, ha descartat la via unilateral i està obert a dialogar. “Existeix i, com no ho compartim, hi lluitem políticament. No obviem la realitat”, ha sentenciat.