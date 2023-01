Els pressupostos, en estat crític amb un nou xoc entre ERC i PSC

Els pressupostos es compliquen cada dia més. ERC i PSC segueixen enrocats en el seu joc de relats. Mentre els republicans asseguren que el Quart Cinturó és l’únic escull que hi ha entre executiu i socialistes, el PSC assegura que hi ha més entrebancs. De fet, la portaveu del grup parlamentari PSC-Units, Alícia Romero, ha enumerats temes més enllà dels macroprojectes, com ara la política d’Acció Exterior del Govern Aragonès, la llei de la Ciència o el compromís de la Generalitat de no saltar-se la legalitat. De fet, totes són mesures que el PSC va especificar en el seu document de propostes el passat 28 d’abril amb el qual ha fet un ‘o tot, o res’.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament Data de publicació: dimecres 21 de desembre del 2022, 09:30 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Entrebancs del PSC

El PSC posa nous entrebancs a la negociació i els republicans ja no saben com interpretar-ho. De fet, fonts republicanes asseguren que o bé és per desgastar-los fins al final o és que el PSC no vol aprovar els comptes. En tot cas, aquest dijous serà clau per desencallar la B-40. El PSC ha registrat una moció al Parlament en la qual demanen fer efectiu el conveni que garanteixi la redacció i finançament del projecte durant aquest primer trimestre. ERC ha volgut entrar a negociar-la amb una esmena, és a dir que ha cedit i ha obert la porta a estudiar aquesta possibilitat.

De fet, en la reunió entre la portaveu socialista i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, se n’ha parlat, tot i que ha acabat sense acord. Els republicans, en sortir de la reunió, han assegurat que “hi ha marge” i s’han mostrat optimistes, tot i que ja fa dos mesos que vaticinen que l’acord és qüestió de dies. En canvi, els socialistes demanen aprovar la moció com l’han redactat, però són capaços de contradir-se a la frase següent i donar a entendre que no tanquen del tot la porta a estudiar l’esmena. Per a ells, però, la conclusió és clara: “Si ERC vota en contra [de la moció], interpretem que no ens volen [com a socis per aprovar els pressupostos]”, assegurava una diputada socialista. La situació, per tant, no és gaire esperançadora, ja que els republicans han votant insistentment aquesta legislatura contra les mocions favorables a la B-40 i que han acabat perdent pels vots favorables de Junts i PSC.

Reunió del Govern amb Junts, sense fruits

Paral·lelament, el Govern també ho ha tornat a intentar amb Junts per Catalunya. I també sense èxit, almenys de moment. De fet, fonts de l’executiu admeten que estan més lluny de Junts que dels de Salvador Illa. Junts ja ha advertit que són escèptics i demanen avançar en fiscalitat, ajudes a les empreses, parlar de la CCMA i conèixer com s’invertirà en el territori. Així mateix, també volen avançar en el programa independentista, fet que fa ser més escèptics els junters. “Demanem una negociació, no una adhesió“, assegurava la portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, aquest dimarts. A més, el Govern també xifra en una cinquantena els acords amb Junts, mentre que aquests ho desmenteixen. Alhora, Junts també ha advertit que a hores d’ara “veu més lluny” un acord per als comptes i que l’acord d’ERC amb els comuns, signat fa setmanes, xoca contra les seves aspiracions.

En aquesta línia, els republicans també consideren que ja hi ha un acord pel que fa a números amb els socialistes i els xifren en 187 pactes, encara que el PSC ho desmenteixi. El Govern sempre ha dit que no vol portar el projecte pressupostari al Consell Executiu fins que no hagi tancat els acords suficients per garantir-ne l’aprovació al Parlament, ja que ni amb els comuns –ni tampoc amb el PSC sol, ni amb Junts com a únic soci– no tindria la majoria absoluta. Però ara “ja no descarta” fer-ho. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha apuntat que no ho volen prendre aquesta decisió i que “no és l’opció prioritària”, ni es la línia amb què treballa el Govern. Però admet que “ara ja no es descarta”.

El Govern diu que només falta un acord sobre la B-40

De fet, Plaja ha demanat al PSC que valori el “gest decisiu i significatiu” d’estudiar la construcció de la Ronda Nord o B-40 entre Sabadell i Terrassa. Durant la roda de premsa d’aquest dimarts a Palau, ha destacat el “valor de la cessió i concessió” i el compromís del Govern amb la mobilitat del Vallès per “desbloquejar” la negociació dels pressupostos. “Aquesta setmana hauríem de saber si és blanc o negre per part del PSC”, ha subratllat Plaja.

De fet, els pressupostos també han estat protagonistes aquest dimarts en una interpel·lació al Govern en el primer ple del Parlament. La vicepresidenta segona del Parlament i diputada socialista, Assumpta Escarp, ha aprofitat una interpel·lació al conseller de Salut, Manel Balcells, per criticar l’executiu: “En tota negociació, també en la de pressupostos, hi ha uns principis: diàleg obert i franc, respecte a l’altre i assumpció de responsabilitats”. A més, Escarp ha afegit que hi ha “límits que no s’han de traspassar mai”, com ara “amenaçar, desprestigiar el contrari, pressionar, donar-ho tot per fet, no negociar i buscar adhesions, i sobretot no sentir-se mai responsable de res”. A la rèplica, Balcells ha instat el PSC a “aprofitar l’oportunitat” d’aprovar uns comptes que sumen 1.285 milions d’euros a Salut.

Els comuns hi suquen pa

En aquest context, els comuns s’afegeixen als republicans i redoblen la pressió als socialistes. De fet, han acusat aquest dimarts en roda de premsa el PSC de “prioritzar una carretera i un casino [el Hard Rock]” per davant de la salut en els pressupostos que negocien amb el Govern. El seu portaveu, David Cid, ha lamentat que els socialistes han passat de ser “un partit de progrés” a un de “retrocés”. En una setmana de mobilitzacions d’educació i de sanitat, Cid ha retret al PSC que està enviant “un missatge de desconnexió total amb el carrer”.