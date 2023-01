Les negociacions naufraguen i els metges faran vaga aquest dimecres

Metges de Catalunya manté la vaga prevista per demà malgrat deixar la porta a que les negociacions segueixin a primera hora del matí. Després d’una reunió maratoniana amb Salut aquest dimarts, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha comparegut davant els mitjans de comunicació per anunciar que la convocatòria segueix en marxa. “Hem acostat posicions però a poques hores de l’inici de la vaga no hem aconseguit una proposta prou transversal, homogènia per a tots els companys i concreta, precisa i immediata com per desconvocar la vaga”, ha assenyalat Lleonart, que ha explicat que s’han emplaçat a mantenir contactes en els pròxims dies. “Ens preocupa la qualitat assistencial i el confort del col·lectiu mèdic”, ha insistit. Així, es trobaran el pròxim divendres a les 15:30 per assolir un acord que desconvoqui les vagues previstes per al febrer.

Malgrat compartir “diagnòstic” amb el departament no s’ha arribat a cap pacte perquè els esculls han resultat insalvables, principalment a causa de la falta de pressupostos. Els principals desacords s’han donat pel que fa a la sobrecàrrega laboral, la retribució i l’agenda. El sindicat ha posat sobre la taula mesures per pal·liar la sobrecàrrega i el burnout, limitar el nombre de visites a 28 per dia i augmentar la retribució dels facultatius. La conselleria, en canvi, s’ha mostrat inflexible en no disposar de pressupostos.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, crida a fer vaga per defensar la sanitat pública / MC

El secretari general de Metges de Catalunya ha comparegut un cop finalitzada la reunió maratoniana que ha resultat ser infructuosa i ha lamentat que no s’hagi assolit un acord per revertir la sobrecàrrega laboral que porta molts facultatius a l’abandonament de la professió ni es prenguin mesures per retenir el talent a partir de la millora de les condicions laborals i retributives. “No hem arribat a temps ni a un nivell d’acostament suficient”, ha conclòs.

La línia vermella que ha dinamitat les negociacions

Per part del departament, el subdirector del Catsalut, Alfredo García, ha lamentat que no s’hagi assolit un acord malgrat “haver treballat per calendaritzar” les mesures. “Ens hem plantejat una taula de treball amb la participació del Col·legi de Mèdiques per tractar temes sobre la disponibilitat de professionals al sistema, disponibilitat de places, gestió d’agendes, estabilització de les places, abordatge dels problemes d’accessibilitat”, ha explicat abans d’assenyalar que el sindicat ha rebutjat les propostes “concretes” en aquest sentit i aquesta taula. “Ens hem trobat amb una línia vermella per un aspecte retributiu que no podem acceptar perquè va en contra de la norma. Els salaris es negocien en diverses meses”, ha raonat García. Al parer de Salut ha estat aquesta, la qüestió retributiva, el que ha dinamitat les negociacions. “No estem en contra de millorar les condicions laborals, el que no estem d’acord és en el procediment. No podem incloure en les nòmines un complement retributiu i no podem acceptar-ho”, ha dit abans de concloure que el canal per negociar aquest complement són les meses i taules de negociació.

Tres reunions de llarga durada sense cap acord

Salut i Metges de Catalunya no han estat capaços d’arribar a un acord per desconvocar les vagues, tot i que el sindicat va donar dos mesos de marge a la conselleria per treballar en un pacte que evités les aturades. En aquests dos mesos només s’han mantingut tres reunions, totes entre aquesta setmana i l’anterior. En la primera, el passat dimecres, les dues parts van assegurar que compartien el “diagnòstic” dels problemes del sistema de salut públic, però estaven lluny d’un acord perquè faltaven “concrecions” de la conselleria més enllà de la “bona voluntat”. Es van emplaçar a reunir-se aquest dilluns, però la trobada tampoc va donar fruits.

Les negociacions van durar sis hores, però malgrat admetre que les posicions s’havien apropat tampoc no es va signar cap pacte. L’última reunió, la d’aquest mateix dimarts, ha acabat també sense acord, el que ha portat el sindicat de metges a cridar a la vaga aquest dimecres i dijous. D’aquesta manera, demà multitud de facultatius es reuniran a les portes de Salut i es manifestaran fins desembocar a l’estació de Sants, on faran parlaments i atendran a la premsa.