Negociació maratoniana a Salut per evitar la vaga de metges

Metges de Catalunya i el Departament de Salut continuen negociant per intentar arribar a un acord i desconvocar les aturades previstes pels pròxims 25 i 26 de gener. Les negociacions s’han reprès a dos quarts de sis un cop el conseller de Salut, Manel Balcells, ha tornat a la seu del departament de Salut, a la Maternitat, després de comparèixer al Parlament per respondre dues preguntes sobre la situació de la sanitat pública catalana. Per ara les converses han estat infructuoses tot i el to cordial que han exhibit ambdues parts en aquests últims dies. Les versions de les dues parts, però, són contràries. La conselleria sosté que la pilota està a la taulada dels facultatius i que els han enviat una proposta amb mesures concretes, però el sindicat ho nega i demana “concrecions” per escrit.

La reunió que encara continua en marxa és la tercera que manté el sindicat amb la conselleria, malgrat que els metges van convocar la vaga amb dos mesos de marge per arribar a un acord. En la primera presa de contacte, el passat dimecres, ambdues parts van compartir “diagnòstic” sobre els problemes de la sanitat catalana, però en no arribar a cap acord van emplaçar-se a continuar les converses el següent dilluns. Aquest dilluns, però, la reunió tampoc va arribar a bon port. Després de sis hores de negociacions, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va comparèixer a dos quarts d’onze davant els mitjans per comunicar que les converses continuarien avui dimarts tot i que les postures ja estaven “més a prop”.

Xavier Lleonart carrega contra la conselleria de Salut per la seva gestió / Mireia Comas

Els esculls que fan que l’acord no arribi

Els esculls que separen les dues parts, però, continuen intactes aquest dimarts i fonts del sindicat apunten que el més probable és que es mantingui la vaga que començarà demà 25 de gener. Els desacords en situen en tres àmbits: la sobrecàrrega, la retribució i l’agenda. El sindicat reclama mesures per pal·liar la sobrecàrrega que acaba provocant el burnout dels professionals, un màxim de 28 visites per dia amb 12 minuts per atendre cada pacient i un augment de la retribució. La conselleria, en canvi, no està disposada a complir amb l’acord assolit el 2018 que ja establia aquests límits en les agendes dels facultatius. Pel que fa a la resta de demandes, les condicionen als pressupostos, que continuen encallats perquè el Govern -ERC- i el PSC no assoleixen un acord.

Mil sanitaris protesten a Barcelona

Mentre duren les converses per evitar la vaga dels metges, altres professionals sanitaris s’han adherit a la convocatòria de La Intersindical i han sortit aquest dimarts al carrer. Un miler de sanitaris s’han manifestat a Barcelona en una marxa fins al Parlament per reclamar mesures que descarreguin de pressió el sistema de salut. Al crit de “No som metges, som infermeres” i “més bates i menys corbates”, els sanitaris s’han manifestat en la primera de les jornades de vaga convocades per La Intersindical, que ha volgut distanciar-se de les vagues de Metges de Catalunya.

En aquest sentit, Nèstor Sastre, coordinador de sanitat de La Intersindical, ha recordat que “no tenen cap contraposició” a Metges de Catalunya però “a la sanitat no només hi ha una categoria professional sinó que n’hi ha moltes”.