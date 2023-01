El taxi manté les torxes enlaire “fins que es compleixi la llei”

Enmig d’una de les jornades de conflictivitat laboral més esteses dels darrers anys a Catalunya, amb els principals serveis públics en un atzucac en les seves negociacions amb Salut i Educació, el taxi torna a la batalla contra les polítiques anticompetitives de les plataformes. El pròxim dimecres, de la mà del col·lectiu Élite Taxi i el Sindicat de Taxistes, el servei mobilitzarà, segons les previsions dels organitzadors, uns 5.000 vehicles. El sector, així, torna a aixecar-se contra els continuats incompliments que les aplicacions de vehicles amb conductor –especialment Cabify– sostenen tot i l’aprovació el passat juliol del decret català de regulació d’aquests serveis. També proposen una intensa mobilització contra l’alemanya Free Now, a qui acusen de voler “acabar amb els conductors petits per créixer d’una manera molt bèstia”.

La mobilització arriba, a més, enmig d’un estira-i-arronsa entre el sector i el departament de Territori. Com confirma a TOT Economia, l’anunci per part de la conselleria dirigida per Juli Fernàndez de la vigència de 1.173 VTCs –més de la meitat corresponent a plataformes– per la moratòria de l’anterior decret regulador ha causat un “incendi en el sector”. Les converses per normalitzar la mobilitat, especialment a la regió metropolitana de Barcelona, esperen una resolució després de mesos d’incompliments. Segons el portaveu, Cabify ha rebut milers de denúncies per bretxes del decret en tots els seus punts clau.

Els conductors de la plataforma, asseguren des d’Élite Taxi, “no compleixen els 15 minuts de precontractació”, una de les claus de volta de les negociacions del sector –és a dir, recullen clients sense esperar el quart d’hora de marge des de l’assignació del servei que exigeix la norma catalana–. Des del taxi també han trobat diverses instàncies de circul·lació en actiu en busca de clients per zones d’alta influència, quan la nova llei prohibeix aquesta estratègia de captació d’usuaris. “Van amb l’aplicació oberta donant voltes per una zona d’afluència sense feina assignada”, apunta Álvarez. De la mateixa manera, expliquen a aquest diari des de l’entitat, el lloguer de flotes sense conductor per part de les empreses alleugereix l’exigència de l’assegurança de responsabilitat de 50 milions d’euros a què obliga la Generalitat –una pòlissa que sí que han de pagar tots els taxistes–. S’apleguen, així, els “forats per estalviar diners”, etziba Álvarez, que sostenen el model de negoci de les plataformes.

“Qui ho fa tot bé no ha de tenir cap mena de por”, ironitza Álvarez, tot celebrant un règim sancionador que, si bé és dur, no sembla suficient. El format que estableix el decret amenaça amb la immobilització del vehicle i una multa de 2.000 euros. “Ens va molt bé”, reconeix el portaveu, obligar als conductors d’VTC de plataformes a abonar la meitat d’aquesta quantitat més l’import de la grua només per tornar a posar en moviment el vehicle. Si bé aquest càstig s’aplica per faltes greus, assegura el portaveu, s’hi consideren les “recurrents” –per tant, les infraccions repetides comporten sancions d’aquest calibre–.

Reunions complexes amb Territori

Si bé la conselleria va apuntar a l’agència ACN després de la convocatòria de la marxa lenta que les reunions amb els taxistes “estaven anant bé”, des del sector s’han mostrat especialment descontents per la descoberta de les 1.173 llicències encara actives. Álvarez ha insistit, en aquest sentit, que aquesta qüestió s’havia consultat en nombroses ocasions a la Generalitat, tot i que finalment es van acabar assabentant quan la dada es va fer pública. “És una falta de respecte”, va assegurar el portaveu. “Des de l’anterior marxa lenta [celebrada el passat dimarts 14] s’han mogut moltes coses, i totes dolentes”, van contradir des de l’entitat.

El portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez, i el responsable del sindicat de taxistes, Luis Berbel / ACN

Les converses s’han reactivat en les darreres hores, segons ha avançat TOT Barcelona. Fonts del sector han avançat que Territori ha posat sobre la taula un acord d’última hora amb algunes de les mesures centrals que reclamen els convocants, amb el blindatge del sistema tarifari en el centre. Des de les organitzacions valoren la proposta, però encara no han desconvocat les mobilitzacions per demà. Abans de prendre cap decisió, sostenen, es comunicarà la proposta a l’assemblea sectorial, des d’on es prendrà una decisió final al respecte.

Free Now, “pitjor que Uber”

L’alemanya Free Now, l’antiga mytaxi, es troba també al focus de les protestes del sector del taxi –com fa palès el tancament anunciat de la seva seu a Barcelona durant la mobilització–. Segons apunta el mateix Álvarez, la companyia suposa una amenaça per al que tant ell com el president del Sindicat de Taxistes Luis Berbel consideren “el més sagrat” per al sector: la tarifa regulada. Els preus de cada servei estan marcats per llei, però la firma ha vingut imposant –a banda de “milions d’euros en descomptes”, en paraules del taxista– diversos extres. En la mateixa compareixença, Berbel recordava que mytaxi va aplicar un euro de comissió per servei, mentre que ara apliquen taxes variables –per alta demanda, o una taxa de sostenibilitat que també condemna Álvarez–.

Tant en el cas dels descomptes com en el dels suplements, les entitats representants del sector denuncien atacs a la “competència”. De fet, recorda Álvarez, ja han posat dues reclamacions davant l’autoritat de competència, que les rebutja per considerar les rebaixes “puntuals”. “I porten fent-ho vuit anys”, ironitza el portaveu d’Elite Taxi, arribant a titllar l’ACCO d'”Agència catalana de la Incompetència”. La reclamació central de cara al que consideren un operador de mobilitat –i no una empresa d’informació, com addueix la mateixa Free Now– és que s’obri una nova categoria legal que l’abasti i reguli el seu comportament. Entre altres coses, demanen una legislació antimonopoli que limiti el nombre de taxis que poden operar via la companyia al 15% de la flota total.

“Free Now és pitjor que Uber, aquests van de cara, són el que són”. La “defensa del sector del taxi” que reivindica la companyia alemanya tapa, opina Álvarez, “un monstre que el que vol és desregular”. Com recorda el portaveu, se sostenen fortes pressions de les plataformes i la mateixa empresa a Europa per liberalitzar la mobilitat –”el que estan aconseguint a Madrid”–. L’objectiu, “uberitzar el sector del taxi”. En aquest sentit, des d’Élite Taxi reivindiquen una tasca d’informació cap a molts dels taxistes que trien operar amb aquesta aplicació –el principal atractiu de la qual és un flux més dinàmic de clients–. Molts d’ells, assegura, acaben per rebutjar-ho i tornar als serveis normals, per adonar-se que “es pot viure sense ells”.

La VTC tradicional, un “dany col·lateral inacceptable”

Abans que la mobilització dels taxis, hi havia convocada una nova marxa lenta per part dels vehicles amb conductor tradicionals, les VTC per a clients d’alt standing. Si bé, com subratlla el portaveu de la patronal del sector Román Llort, “no hi ha competència amb les VTC de plataformes”, la regulació que s’imposa sobre les Uber i Cabify posa en qüestió el seu model de negoci. “L’administració s’ha espantat, i com que les aplicacions estan catalogades com a VTC, ens fiquen al mateix sac”, apunta. Qüestions com la precontractació de 15 minuts o els dies de descans obligatoris –que, destaca Llort, “tenen sentit al sector del taxi i els seus competidors”– van contra un negoci molt més sostingut. Un Cabify s’agafa per una carrera, mentre que una VTC tradicional es contracta per diverses jornades –la durada, per exemple, d’un congrés internacional–. “Si els hem de canviar el chófer, els clients no acceptaran el servei”, lamenta.

Des de la mateixa organització fan una certa “autocrítica”: la divisió de les empreses del sector, en la seva majoria pimes, havia dificultat una mobilització organitzada. “Ara estem aconseguint aglutinar-nos” celebra Llort. “Ens han començat a escoltar d’ençà que hem fet una mobilització”. Des de la patronal apunten que, si bé ja han arribat a elevar les seves demandes a la direcció general de Transports, el pròxim pas, l’AMB, és clau. El representant denuncia que han demanat en dues ocasions reunions amb la regidora de Coordinació Territorial i Metropolitana de l’Ajuntament, Laia Bonet, i en ambdues les ha cancel·lat. Si bé, per qüestions de coincidència amb altres mobilitzacions, les VTC tradicionals han retirat la convocatòria per al pròxim dimecres, sostenen que hi haurà més marxes “si en els pròxims dies no hi ha una resposta positiva”.

Tot i que part del sector del taxi no està gaire preocupat pels efectes que la regulació pot tenir sobre les VTC tradicionals, Álvarez reconeix que “no tenim cap dret a esborrar-los del mapa”. Llort, de fet, comparteix part de les reclamacions estratègiques del sector del taxi, especialment quant a la desregulació. “Una liberalització total i absoluta tindria afectacions importants”, alerta el representant patronal, tot lamentant que “quan van arribar les plataformes ens van fer fora de molts espais, perquè no és el mateix ser 500 vehicles circulant que 4.000”. Certes reclamacions, a llarg termini, convergeixen. “És un clar cas d’una regulació que no opera bé”, conclou.