L’ADN confirma que la dona enterrada a Pontons és la desapareguda del 2021

La Guàrdia Civil ha pogut posar nom a la dona que van trobar enterrada en una finca de Pontons, a l’Alt Penedès, el 3 de gener. L’ADN ha pogut confirmar que es tracta de Ruth R.P., espanyola de 42 anys, veïna de Barcelona i que estava desapareguda des de l’estiu del 2021. Després de desenterrar el cadàver esquarterat, la policia espanyola va detenir l’home propietari del terreny, de 43 anys i també de Barcelona, a qui havien estat vigilant des de feia un parell de mesos, quan el van veure cavar una fossa profunda a mà i tapar-la ràpidament poc després. Ja en aquell moment, l’individu va confessar el crim masclista i va assegurar que tenia una relació amb la víctima, a qui havia matat mesos enrere.

Va cavar una fossa a mà per enterrar el cadàver

Al novembre, diversos veïns de Pontons, on no viuen més de 500 persones, van adonar-se que hi havia moviments de terra sospitosos a la parcel·la de l’home barceloní, que havia comprat aquell terreny un any abans per la seva ubicació, allunyada de les carreteres i amb poca presència policial. Els veïns no en van tenir cap dubte, el que estaven veient era una tomba que algú havia tapat amb presses i van alertar l’Ajuntament qui, a la vegada, va trucar al Seprona. La Guàrdia Civil va sol·licitar una autorització per excavar en aquell punt concret del terreny al Jutjat d’Instrucció 4 de Vilafranca.

Imatge d’arxiu d’un Guàrdia Civil /GC

Utilitzant una excavadora, la policia espanyola va localitzar el cos esquarterat d’una persona, repartit en diverses bosses d’escombraries, en una fossa d’un metre i mig de profunditat. Van detenir el propietari de la parcel·la a Barcelona, que no va trigar a confessar l’assassinat i reconèixer qui era la persona enterrada en aquell forat. Això va permetre als agents treballar amb la hipòtesi que es tractava d’una dona barcelonina de 42 anys amb qui el sospitós havia mantingut una relació, o sentimental o comercial, i a qui havia matat l’estiu de 2021. Aquest dimarts, les proves d’ADN han confirmat les sospites. La Guàrdia Civil va escorcollar un dels dos pisos que l’home té a Barcelona i hi van trobar diverses pertinences de la dona, eines per excavar, nombrosos telèfons mòbils i dispositius d’emmagatzematge. La Guàrdia Civil manté en marxa la investigació per esclarir els fets i el detingut està en presó provisional.