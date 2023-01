Un incendi per l’explosió d’un encenedor deixa 19 ferits a Reus

L’explosió d’un encenedor ha provocat un incendi a l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer de Reus que ha acabat amb 19 persones ferides, dues en estat crític, segons ha informat els Bombers. Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 41 anys com a presumpte autor de l’incendi, que hauria estat el resultat d’una negligència del veí. El foc hauria començat quan el detingut intentava carregar un encenedor de manera inadequada i ha acabat explotant.

El foc ha afectat un edifici amb de 10 plantes i 50 habitatges. Dels 19 ferits, vuit han estat donats d’alta allà mateix i els altres 11 han estat atesos en diferents centres hospitalaris. Un dels dos ferits en estat crític ha estat traslladat a la unitat de cremats de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i l’altre, que ha caigut pel pati de llums, ha anat al Sant Joan de Reus Un altre ferit ha estat ingressat en una cambra hiperbàrica de l’Hospital Moisès Broggi.

Els serveis d’emergència han evacuat més d’un centenar de veïns per l’incendi a Reus / ACN

Els veïns evacuats no podran tornar a casa per precaució

La sotsinspectora dels Bombers i cap de guàrdia, Mar Gil, ha detallat que en un primer moment el foc s’ha propagat de manera horitzontal pels pisos de la primera planta i després s’ha escampat pel forat de l’escala. Durant les tasques d’extinció, alguns dels veïns han hagut de quedar-se confinats a casa seva i alguns han estat evacuats. Un cop extingit, els Bombers han revisat l’estructura de l’edifici i la seguretat de l’accessibilitat.

Gil ha explicat que l’estructura no ha queda gaire afectada, però que a la primera planta hi ha “molt resta de runa” i alguns elements pocs segurs com una barana malmesa. Els Bombers han evacuat l’edifici per precaució “fins que estigui sanejat”. Un centenar de veïns no han pogut passar la nit a casa seva i no se sap quan podran tornar, però podran accedir als pisos acompanyats dels Mossos o de la Policia Local per agafar efectes personals.