Broma telefònica en format complet o una estratègia pensada pel desgast dels Mossos d’Esquadra. Sia com sia, la policia de la Generalitat a Reus van detenir dilluns d’aquesta setmana un menor i un home de 19 anys com a presumptes autors d’un delicte de desordres públics i un altre d’atemptat contra els agents de l’autoritat. Així mateix, també investiguen una dona de 20 que estaria relacionada amb les malifetes telefòniques dels dos arrestats. En concret, i seguint el relat dels Mossos, tots tres feien trucades al 112 alertant d’urgències falses i quan arribaven les patrulles els hi tiraven pirotècnia, ous i objectes contundents que la policia, de moment, no detalla.
La policia informa que entre el 7 de setembre i el 20 d’octubre d’enguany el telèfon d’emergències 112 va rebre diverses trucades sol·licitant presència policial al barri Gaudí de Reus. En tots els casos es va aplicar el protocol i es van activar de forma urgent diverses dotacions policials que, en arribar al lloc, es trobaven amb una benvinguda de pirotècnia i llançament d’objectes des de terrats de la zona.
Els fets que es denunciaven eren agressions, baralles, incendis, ocupacions o, fins i tot, casos de violència masclista. Nou de les trucades, però, es van fer des d’un mateix número i la resta des de dues altres numeracions. Els avisos responien al mateix patró temporal: o es feien de nit o bé de matinada i sempre al mateix barri.
Diferents casos
La policia destaca entre tots els casos, un del passat 8 d’octubre, cap a un quart de nou del vespre, quan davant la denúncia d’un suposat intent d’ocupació, van arribar les patrulles que van ser rebudes el llançament de mitja dotzena d’ous. L’endemà, a les quatre de la matinada uns desconeguts van tirar pedres i altres objectes contra una patrulla de la Guàrdia Urbana, que acudia a un suposat incendi de contenidors a la plaça Sagrada Família.
El divuit ‘d’octubre, també al voltant de les quatre de la matinada, els mossos van acudir per un presumpte delicte de violència masclista a l’interior d’un vehicle. En arribar la patrulla, “van haver de recular ràpidament arran de l’impacte d’un potent petard i d’altres objectes contundents contra el vidre del parabrisa del vehicle”. La mateixa matinada, els responsables de les falses alertes van fer dues trucades de dos números diferents en només deu minuts de diferència. El segon avís, feia referència a un nou incendi de contenidors en aquest barri que no va existir. Altres casos, com el mes de maig i el mes de febrer, quan la policia va rebre de valent amb el llançament d’objectes des d’un terrat.
Totes aquestes denúncies es van aglutinar en una investigació de la Unitat de Seguretat Ciutadana per tal d’identificar-ne els autors. Finalment, s’han practicat les dues detencions per presumpte delicte contra l’ordre públic. Tots dos acumulen més de mitja dotzena d’antecedents per delictes patrimonials. Ambdós van quedar en llibertat unes hores després amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits. La policia no descarta noves detencions.