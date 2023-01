La vaga de Metges de Catalunya arrenca amb un seguiment massiu a hospitals i CAPs

Els metges comencen la primera jornada de vaga que coincidirà amb la dels docents i altres sanitaris. La confluència de vagues d’aquest dia 25 deixarà la ciutat col·lapsada a partir de les 10, quan comencen les marxes. La vaga convocada per Metges de Catalunya -que no s’ha pogut evitar malgrat les reunions maratonianes amb Salut- ha començat aquest matí a les 8 hores i hi estan cridats a participar 25.000 facultatius de l’Institut Català de la Salut (ICS) i dels centres concertats al SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya).

Les primeres xifres apunten a un seguiment del 75%, una xifra que demostra el descontentament d’aquests professionals cabdals per al bon funcionament del sistema. Un 79% dels metges que han secundat la vaga són d’atenció primària i un 73% d’hospitals. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga convocades pel sindicat majoritari entre els metges.

El seguiment de la vaga de metges segons especialitat / MC

El Departament de Salut ha rebaixat molt les xifres de seguiment de la vaga, que ha situat al voltant del 17,5% en el cas dels facultatius i en el 0,8% en la resta del personal sanitari. En el cas dels Centres d’Atenció Primària (CAP) han registrat un seguiment del 33,5% dels metges i del 3,4% del personal sanitari. Fonts de Metges de Catalunya han etzibat a Salut que “no saben comptar” i que això es veu també amb els pocs recursos que destinen a la sanitat.

Els professors, també a la vaga

Durant aquesta jornada també faran vaga els professors. Després d’esperar una trucada d’última hora de la directora general de professorat, Dolors Collell, que mai no va arribar, els sindicats van cridar tots els professionals de l’educació a sortir al carrer i fer sentir la seva veu. Cal recordar que els professors ja van fer tot un cicle de vagues l’any passat i que aquest setembre es van desconvocar gràcies a un acord amb el departament que ja donen per amortitzat.

Aquest dimecres a les 11 hores està prevista una marxa des de la Plaça Sant Jaume fins al Parlament per exigir la reversió de les retallades, una inversió del 6% del PIB en educació i una millora de les condicions laborals del personal. L’acord per desconvocar la vaga va estar a punt d’arribar amb un últim pas del departament, que va oferir l’equiparació salarial per als tècnics d’FP i la integració d’aquests al cos d’educació secundària, però finalment la resta de demandes han pogut més i els professors sortiran al carrer de nou.