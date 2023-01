Cambray defensa que ha fet “tots els possibles” per evitar la vaga

El conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat que el Govern ha fet “tots els possibles” per frenar la vaga que finalment ha tirat endavant per la convocatòria de la majoria de sindicats aquest dimecres i dijous. En la sessió de control al Govern, Cambray ha defensat que s’han revertit les retallades i ha assegurat que queden “dos serrells” però que estan calendaritzats durant el 2023 i el 2024 en la darrera proposta plantejada als sindicats.

La consellera de Presidència Laura Vilagrà i el president del Govern, Pere Aragonès / ACN

Recuperar els estadis a sis anys

Es tracta de la recuperació dels estadis a sis anys i l’equiparació salarial per als professors d’FP. Cambray ha assegurat que el clima de treball en la negociació ha estat bo i per això confia que es pugui arribar a l’acord. Cambray ha afirmat que la darrera proposta d’Educació implica que durant la legislatura s’hauran revertit totes les retallades que hi havia vigents des de feia més de 10 anys. “En menys de dos anys les hem revertit pràcticament totes i aquesta legislatura ho acabarem de fer”, ha manifestat.

En una segona intervenció en resposta a una pregunta de Junts, Cambray ha demanat “despolaritzar” el debat i deixar treballar amb tranquil·litat els centres. Ha aprofitat també per instar Junts a donar suport als pressupostos del Govern perquè permeten un increment en educació. “Apel·lo a la seva responsabilitat”, ha dit.

Vilagrà aposta per reforçar els serveis públics

En aquesta línia també s’ha manifestat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui ha apostat per reforçar els serveis públics davant les vagues convocades d’aquest dimecres en sanitat i educació, i ha assegurat que han incrementat els recursos i professionals en aquests sectors: “Aquest Govern reverteix retallades”. “Compartim i ens fem nostres les reivindicacions de les persones que avui es manifesten en el sentit que cal reforçar” els serveis públics per a garantir la igualtat i l’equitat en el seu accés, ha dit durant la sessió de control en el Parlament.