El conflicte amb Educació s’enquista i els professors mantenen la vaga

El conflicte entre Educació i els sindicats continua enquistat després de la reunió de la mesa sectorial celebrada aquest dijous. El Departament d’Educació creu que ja no hi ha marge per incorporar més qüestions a les negociacions, mentre que els sindicats demanen incorporar-hi temes com ara el del calendari escolar. Així, l’acord segueix sense arribar i els sindicats mantenen la vaga prevista pels 25 i 26 de gener. A la sortida de la reunió, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, ha reivindicat l’última proposta de la conselleria, que posaria “fi” a les retallades. En aquest sentit ha demanat als sindicats un “mínim exercici de realisme i pragmatisme”.

Gomà ha recordat que el setembre van signar amb els sindicats l’acord per reduir una hora lectiva als professionals que ha suposat molt esforç per al departament perquè ha implicat la incorporació de 3.566 docents aquest gener. El que tenen ara sobre la taula, ha dit, és la segona part per revertir les retallades. Gomà ha confirmat que la proposta que han fet als sindicats és la mateixa que va avançar El Món i inclou la recuperació del primer estadi docent a 6 anys a partir del desembre del 2023 i l’equiparació salarial dels professors d’FP. Gomà ha defensat que amb aquestes propostes es “tancaria l’època de les retallades” dels últims anys en el sector de l’educació i els sindicats haurien vist complertes les seves reivindicacions.

Pas endavant però insuficient

Per la seva banda, els sindicats han reconegut el “pas endavant” del departament, però tot i així han assegurat que hi ha altres elements importants que han d’entrar en les negociacions. Així ho ha expressat la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, que ha parlat de la importància de negociar també el calendari escolar. Tot i així, Segura ha puntualitzat que ja no demanen la retirada de l’ordre del calendari, sinó que la seva demanda passa per “blindar el juliol” perquè no sigui laborable sinó formatiu. Fonts sindicals han apuntat a l’ACN que volen que això quedi per escrit perquè no hagin d’anar als centres a treballar durant 5 dies de juliol com ha passat aquest curs.

Gomà ha assegurat que estan oberts a parlar sobre el calendari escolar i ha explicat que en les properes setmanes convocaran els sindicats a la mesa i al Consell Escolar per compartir els resultats d’una avaluació que han fet al respecte i debatre les fórmules per compensar als docents l’avançament.

Els sindicats educatius i sanitaris fan pinya per collar el Govern / Ivet Núñez

CCOO es planteja fer una consulta sobre la vaga als docents

Davant l’última proposta del Departament, que valoren positivament, alguns sindicats s’estan plantejant consultar als docents l’acord que els ha proposat la conselleria. Així, busquen saber si els afiliats volen signar-lo i subscriure’l o continuar amb les vagues. CCOO vol que la consulta sigui unitària, però ja n’ha impulsat una d’interna entre els seus afiliats. “Tots els docents -85.000 al sistema públic- tenen dret a tenir veu”, esgrimeixen.

UGT està estudiant sumar-se a la consulta, que es faria de forma telemàtica en els pròxims dies, abans de la vaga. Cal recordar que el sindicat que ha convocat la vaga és USTEC i s’hi han sumat la CGT i La Intersindical. La resta de moment no ha confirmat si secunda la vaga. Mentrestant, Educació espera que els passos endavant serveixin perquè es desconvoquin les vagues. De la trobada d’aquest dijous, però, no n’ha sortit una nova data per negociar.