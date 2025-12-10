El Govern de la Generalitat, ERC i Comuns han acordat aquest dimecres la creació d’un grup tècnic que estudiarà com “avançar” cap a la gratuïtat i la universalització de l’etapa educativa entre els 0 i 3 anys. En aquest grup s’analitzaran aspectes com el finançament o el marc jurídic d’aquesta etapa, amb l’objectiu final de presentar una llei al Parlament que garanteixi la universalització per als infants d’entre 0 i 3 anys.
La creació d’aquest grup de treball s’ha pactat en una reunió aquest dimecres al Parlament entre la consellera d’Educació, Esther Niubó, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i els diputats d’ERC Jordi Albert i Irene Aragonès.
Aquest grup tècnic estarà format per deu professionals de diferents disciplines i tindrà l’encàrrec d’estudiar el model actual i presentar unes conclusions en un període de tres mesos.
La consellera Niubó, en un comunicat, ha assegurat que la creació d’aquest grup de treball “permetrà fer un pas de gegant” en el reconeixement d’aquesta etapa, que, segons ha dit, “no és obligatòria, però sí fonamental” pel futur dels infants. “És en aquest moment quan es desenvolupa el llenguatge i la parla, i hem d’oferir als infants les mateixes possibilitats d’assolir aquest aprenentatge”, ha dit.
Una llei al Parlament que garanteixi la universalització
La creació d’aquest grup parteix amb l’objectiu d’acabar presentant una llei per garantir la universalització de l’etapa entre els 0 i 3 anys, un dels punts acordats en el pacte d’investidura de l’executiu socialista amb aquests dos grups parlamentaris.
Niubó va explicar fa uns mesos que amb aquesta nova llei preten donar-li “estabilitat, seguretat jurídica i visió de futur” a l’etapa d’educació 0-3 anys. Segons el Departament, la llei ha d’abordar aspectes com el paper de cada administració, definir les diferents modalitats del servei per garantir-ne la qualitat, fixar els criteris de garantia d’equilibri territorial, donar resposta a les famílies i estipular el model de finançament estable.
Per part d’ERC, Albert ha assenyalat que l’acord és “un clar avenç” en la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. A més, La líder dels Comuns també s’ha mostrat satisfeta amb l’acord. “Ja és hora que les necessitats i els drets dels infants de 0 a 3 anys estiguin al centre de les polítiques públiques”, ha expressat en un comunicat.