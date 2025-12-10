El Govern de la Generalitat, ERC y Comuns han acordado este miércoles la creación de un grupo técnico que estudiará cómo “avanzar” hacia la gratuidad y la universalización de la etapa educativa entre los 0 y 3 años. En este grupo se analizarán aspectos como la financiación o el marco jurídico de esta etapa, con el objetivo final de presentar una ley en el Parlamento que garantice la universalización para los niños de entre 0 y 3 años.

La creación de este grupo de trabajo se ha pactado en una reunión este miércoles en el Parlamento entre la consejera de Educación, Esther Niubó, la líder de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, y los diputados de ERC Jordi Albert e Irene Aragonès.

Este grupo técnico estará formado por diez profesionales de diferentes disciplinas y tendrá el encargo de estudiar el modelo actual y presentar unas conclusiones en un período de tres meses.

La consejera Niubó, en un comunicado, ha asegurado que la creación de este grupo de trabajo «permitirá dar un paso de gigante» en el reconocimiento de esta etapa, que, según ha dicho, «no es obligatoria, pero sí fundamental» para el futuro de los niños. «Es en este momento cuando se desarrolla el lenguaje y el habla, y debemos ofrecer a los niños las mismas posibilidades de alcanzar este aprendizaje», ha dicho.

La consejera de Educación, Esther Niubó, con Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, y Jordi Albert e Irene Aragonès, diputados de ERC / ACN

Una ley en el Parlamento que garantice la universalización

La creación de este grupo parte con el objetivo de acabar presentando una ley para garantizar la universalización de la etapa entre los 0 y 3 años, uno de los puntos acordados en el pacto de investidura del ejecutivo socialista con estos dos grupos parlamentarios.

Niubó explicó hace unos meses que con esta nueva ley pretende darle “estabilidad, seguridad jurídica y visión de futuro” a la etapa de educación 0-3 años. Según el Departamento, la ley debe abordar aspectos como el papel de cada administración, definir las diferentes modalidades del servicio para garantizar su calidad, fijar los criterios de garantía de equilibrio territorial, dar respuesta a las familias y estipular el modelo de financiación estable.

Por parte de ERC, Albert ha señalado que el acuerdo es “un claro avance” en la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Además, la líder de los Comuns también se ha mostrado satisfecha con el acuerdo. «Ya es hora de que las necesidades y los derechos de los niños de 0 a 3 años estén en el centro de las políticas públicas”, ha expresado en un comunicado.