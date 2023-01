Demostració de força dels metges en la primera jornada de vaga

Els metges han sortit a demostrar la seva força a les portes del Departament de Salut, on fa només unes hores negociaven amb la conselleria per assolir un acord que servís per desencallar el conflicte. No va arribar i per això aquest dimecres milers de facultatius s’han congregat a les portes de la conselleria en la primera de les dues jornades d’aturades previstes aquesta setmana. A les 8 del matí el seguiment segons el sindicat ha estat del 75% i el carrer ho confirma: el descontentament de la majoria de metges és palpable. En canvi, Salut l’ha deixat en un 17,5%, al que fonts del sindicat han respòs que ”no saben comptar” i ”això es veu també en els recursos que ens adjudiquen”. Pel que fa als Mossos, han xifrat en 7.800 els assistents a la manifestació.

“Si no invertim recursos serà la mort de la sanitat pública. I no ho dic jo, ho diu tot un exconseller com Argimon”, ha advertit el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, que ha carregat contra la introducció de conceptes ”economicistes” en la sanitat. “Els facultatius del país han dit prou”, ha reivindicat davant els aplaudiments dels concentrats. “El col·lectiu es manifesta per fer bé la seva feina. Retenie el talent mèdic és imperiós si es vol continuar tenint una sanitat pública”, ha afegit. Lleonart ha conclòs el discurs avisant que ”ens hi juguem molt” i cridant a fer vaga massiva. Els metges han respòs amb crits de ”Balcells mou fitxa, al metge no se’l trepitja”, ”És vocació, no explotació” i ”A tu també t’afecta”.

Tempesta de vagues aquest dimecres

Aquest 25 de gener ha estat el dia escollit pel sector públic per pressionar el Govern i, en paraules seves, “salvar” el sistema públic de l’”agonia” al que l’han sotmès les retallades. La munió concentrada davant de la conselleria ha avançat per Travessera de les Corts per recórrer després la Gran Via de Carles III i la Rambla del Brasil per arribar fins a l’Estació de Sants. Allà es faran parlaments a l’escenari i declaracions a la premsa.