Fiscalia demana al Suprem mantenir la inhabilitació de 13 anys a Junqueras

La fiscalia del Tribunal Suprem no es belluga. Seguint el seu escrit de revisió de pena presentat la setmana passada, aquest dimecres n’ha presentat un de concret, de 56 pàgines i al que ha tingut accés El Món, amb què sol·licita a la sala penal que presideix Manuel Marchena que mantingui la inhabilitació de 13 anys pel president d’ERC, Oriol Junqueras. La seva petició es fonamenta en entendre que la modificació del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i de malversació no redueix la pena imposada el 14 d’octubre de 2019. En aquest sentit, insisteix en la tesi que la sedició pot ser subsumida en el nou article de desordres públics agreujats i s’ha de mantenir la malversació. De fet, demanen mantenir les penes a Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull, -condemnats per malversació- i rebaixar la dels condemnats per sedició.

Junqueras, com exvicepresident del Govern, va ser condemnat a 13 anys de presó i inhabilitació, per sedició i malversació. L’indult parcial aprovat pel govern espanyol de Pedro Sánchez, li va treure la pena de presó, però li va mantenir la inhabilitació per exercir un càrrec públic fins al 2030. Precisament ahir, la defensa de Junqueras en reclamava la seva “total absolució” en entendre que amb el nou redactat del delicte de malversació, en cap cas es podia interpretar que els fets jutjats fossin objecte d’aquest delicte. En el mateix sentit, entenien que tampoc era aplicable el nou delicte de desordre públics agreujats amb el benentès que aquesta tipologia delictiva ni tan sols se’n va parlar dels tipus lleus durant el procés judicial.

Part de l’escrit de fiscalia amb què es demana la rebaixa de les penes i el manteniment dels condemnats per malversació

Sedició per desordres, malversació el mateix

Així, els fiscals Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno sol·liciten per a Junqueras i els exconsellers Romeva, Bassa i Turull reclamen mantenir els 12 anys d’inhabilitació. Ara bé, pels cinc condemnats només per sedició com l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, els exconsellers Josep Rull i Quim Forn, i els aleshores líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez si que sol·licita rebaixar les penes. En concret, per a Forcadell volen una pena de 7 anys i sis mesos per desordres públics agreujats, i un any i 8 mesos d’inhabilitació especial per desobediència, un delicte que es va integrar en la sedició en ser més penat.

En la mateixa línia, per a Forn i Rull interessen una pena de 8 anys i dos mesos d’inhabilitació, calculats en 6 anys i 6 mesos d’inhabilitació per desordres públics i un any i 8 mesos per desobediència. Per Cuixart i Sànchez, reclamen cinc anys d’inhabilitació per un delicte de desordres públics que van ser condemnats a 9 anys. Si s’estima la pretensió de la fiscalia tots dos quedarien alliberats de la pena i podrien concórrer a les eleccions.