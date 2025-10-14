Oriol Junqueras ha estat professor d’història, alcalde a Sant Vicenç dels Horts, diputat, vicepresident del Govern, pres polític i, ara, guia turístic. Tot abans que ser candidat a la presidència de la Generalitat per ERC. Així ho mostra el catàleg de l’agència de viatges Kulturalia, que proposa un “viatge d’autor” on el guia serà Junqueras. Una ruta per la Florència dels Mèdici on el tour- operador recalca que va ser el “bressol del Renaixement”. El viatge és de cinc dies i quatre nits, en hotels de quatre estrelles, en règim de tot inclòs -amb restaurants locals- amb viatges i trasllats, i que té un preu de 2.495 euros per persona.
La iniciativa de l’agència de viatges respon, segons indica a El Món l’entorn de Junqueras, a un grup de seguidors que li van fer la proposta quan era a la presó i que ara el president d’ERC vol complir. El viatge només podrà comptar amb un grup reduït de 22 viatgers. La ruta inclou la visita guiada a la ciutat de Florència, que conté excursions com al Palau dels Medici Ricarddi, la Galeria de l’Accademia, al Palazzo Pitti, la Galeria dels Uffii, la Basílica de Sant Llorenç i les capelles dels Mèdici així com les monumentals, i protegides com a béns de l’UNESCO, basíliques de Santa Croce i Santa Maria Novella. El viatge s’ha programat del 17 al 21 de novembre.
Professor i exvicepresident
Segons el catàleg de l’agència, Junqueras fa de bon guia perquè és “professor d’història i exvicepresident”. Després inclouen un llarg currículum tot afegint la seva bibliografia divulgativa. De fet, segons els “punts forts del viatge” que ressalta el catàleg s’hi compta que és un “viatge d’autor amb explicacions d’alt nivell històric” a més d’una “destinació propera i segura”. En tot cas, l’agència insisteix no només en la categoria cultural del viatge sinó a més del nivell que exposarà Junqueras en els seus itineraris i explicacions.