Oriol Junqueras ha sido profesor de historia, alcalde en Sant Vicenç dels Horts, diputado, vicepresidente del Gobierno, preso político y, ahora, guía turístico. Todo antes de ser candidato a la presidencia de la Generalitat por ERC. Así lo muestra el catálogo de la agencia de viajes Kulturalia, que propone un «viaje de autor» donde el guía será Junqueras. Una ruta por la Florencia de los Médici donde el tour-operador destaca que fue el «cuna del Renacimiento». El viaje es de cinco días y cuatro noches, en hoteles de cuatro estrellas, en régimen de todo incluido -con restaurantes locales- con viajes y traslados, y tiene un precio de 2.495 euros por persona.

La iniciativa de la agencia de viajes responde, según indica a El Món el entorno de Junqueras, a un grupo de seguidores que le hicieron la propuesta cuando estaba en prisión y que ahora el presidente de ERC quiere cumplir. El viaje solo podrá contar con un grupo reducido de 22 viajeros. La ruta incluye la visita guiada a la ciudad de Florencia, que contiene excursiones como al Palacio de los Medici Ricarddi, la Galería de la Academia, el Palazzo Pitti, la Galería de los Uffizi, la Basílica de San Lorenzo y las capillas de los Médici así como las monumentales, y protegidas como bienes de la UNESCO, basílicas de Santa Croce y Santa Maria Novella. El viaje se ha programado del 17 al 21 de noviembre.

El catálogo del viaje con el alto nivel histórico de Junqueras

Profesor y exvicepresidente

Según el catálogo de la agencia, Junqueras es un buen guía porque es «profesor de historia y exvicepresidente». Después incluyen un largo currículum añadiendo su bibliografía divulgativa. De hecho, según los «puntos fuertes del viaje» que resalta el catálogo, se cuenta que es un «viaje de autor con explicaciones de alto nivel histórico» además de un «destino cercano y seguro». En todo caso, la agencia insiste no solo en la categoría cultural del viaje sino además en el nivel que expondrá Junqueras en sus itinerarios y explicaciones.