El cara a cara d’Aragonès i Illa evidencia l’enrocament del pressupost

Els pressupostos cada vegada són més lluny d’aprovar-se. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el cap de l’oposició, Salvador Illa, han evidenciat el seu enrocament en un nou cara a cara al Parlament de Catalunya. Els dos han estat clars: no cediran. Mentre el president de la Generalitat ha volgut evidenciar el seu gest presentant una esmena a la moció del PSC sobre la B-40, els socialistes segueixen amb la voluntat d’evidenciar un compromís ferm del Govern a aquesta infraestructura.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el presidentl del Govern, Pere Aragonès | ACN

País “a ralentí”

“Governar és difícil i complex”, ha dit Salvador Illa al president. De fet, ha volgut posar el dita la llaga amb la triple mobilització dels metges, mestres i taxistes i ha assegurat que aquest Govern no té “orientació ni projecte”. “El país està ralentit”, ha advertit el primer secretari del PSC, qui ha tornat a advertir que la seva proposta “és de mínims”. De fet, ha advertit a Aragonès que si no les accepten hauran de buscar altres suports.

Aragonès vol pressupostos

Això ha provocat una resposta ràpida del president, qui ha dit que “mai” ha estat “partidari del tot o res”. “Cal negociar i parlar i hem donat mostres d’aquesta voluntat”, ha dit el president Aragonès. De fet, Aragonès ha assegurat que els pressupostos donarien resposta a la triple mobilització d’aquest dimecres, ja que “incorpora una millora de la inversió pública i dotacions als serveis públics”. A més, ha negat que el país vagi “ralentit” i ha tret pit de diverses macrodades, com ara el PIB.

El líder del PSC responent-lo, ha dit que el 28 de desembre ja va fer una proposta “de mínims” al Govern “per posar en marxa el país”. “Estem a 25 de gener, vostè sabrà”, ha afegit per constatar que l’executiu no ha acceptat totes les peticions dels socialistes. “Si no subscriu la proposta, la responsabilitat serà de vostè per buscar altres suports”, ha conclòs el cap de l’oposició.