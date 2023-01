El final de la mascareta al transport públic serà el 7 de febrer

La ministra de Sanitat del govern espanyol, Carolina Darias, ha anunciat aquest dijous després del Consell de Ministres que en només dues setmanes es proposarà eliminar la obligatorietat de la mascareta al transport públic. D’aquesta manera ja no s’haurà de portar a autobusos, metro, trens, taxis i avions, tot i que es mantindrà a centres sanitaris i farmàcies. Aquest dimecres la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ja va avançar que el govern espanyol estava estudiant l’impacte que podria tenir retirar la mascareta del transport públic. El cert és que a la majoria de transports els usuaris ja no l’utilitzen, especialment des que els contagis de Covid-19 s’han reduït i la pandèmia s’ha gripalitzat. Finalment el govern espanyol ha donat llum verda a la mesura amb la intenció de “recuperar la normalitat”. Als països europeus del voltant de l’estat espanyol ja fa mesos que les mascaretes no són obligatòries, sinó “recomanables”.

Passatgers sense mascareta dins d’un vagó al transport públic. Els experts mantenen que ja no té sentit l’ús aquesta mesura contra la Covid però el govern espanyol ha tardat molt en retirar-la / Mireia Comas

L’evolució de la pandèmia ha permès la retirada “immediata” de les mascaretes

Segons la ministra portaveu del govern espanyol la ponència d’alertes ha estat treballant durant aquestes darreres setmanes fins adoptar aquesta mesura. Ara bé, Rodríguez va assenyalar en una entrevista recollida per Europa Press que es continuarà vigilant l’evolució de la pandèmia i l’efectivitat de les mesures que es van prendre durant el desembre per contenir l’allau de casos que s’estava vivint a la Xina i que es podria exportar a l’estat espanyol. El seguiment que s’ha fet de la pandèmia i el baix nombre de casos -la grip s’ha imposat aquest hivern- han permès que el govern espanyol hagi adoptat la mesura de retirar “de forma immediata” les mascaretes al transport, si bé es mantindran als centres sanitaris i les farmàcies.