Els comuns diuen que la cessió d’ERC “no fa canviar res” del seu acord

Els comuns creuen que el vot favorable d’ERC a la B-40 a la moció del PSC “no fa canviar res” del seu acord: “Som on érem”. Fonts del grup de Jéssica Albiach han explicat que estan “tranquils” perquè la votació d’aquest dijous no els “vincula per a res” i tenen la garantia que no hi haurà cap partida pressupostària per aquesta infraestructura. Els comuns acusen els socialistes d’utilitzar una “estratègia de dilació”, de posar la B-40 com una “excusa” i afirmen que la moció que ha tirat endavant amb els vots d’ERC tampoc resol res. De fet, durant el debat, el diputat del PSC Jordi Terrades ha agraït “el gest” dels republicans, però ha avisat que “encara hi ha un paquet important” de qüestions sense acord.

El pacte entre el Govern encapçalat per Pere Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach / Jordi Bedmar

“Canvi de model”

Després d’aquesta votació, els comuns creuen que correspondrà al partit d’Oriol Junqueras justificar “el canvi de model” sobre infraestructures, tot i que per a ells la moció és “paper mullat”. Alhora, critiquen els socialistes per situar al centre del debat projectes com la B-40 i no prioritzin altres qüestions en plena vaga de metges i docents.

Fonts d’En Comú Podem remarquen que ells van arribar a un acord de pressupostos amb el Govern, però que no tenen cap acord de governabilitat. Per tant, insisteixen, l’executiu és lliure d’arribar als acords bilaterals que consideri.

Els republicans cedeixen

En el debat de la moció, el diputat republicà Ferran Estruch ha anunciat el ‘sí’ d’ERC al primer punt de la moció que també insta l’executiu català a “fer efectiu, dins del primer trimestre de 2023, amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d’acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord”.

Ha explicat que s’abstindran en altres punts de la moció com a gest en les negociacions dels comptes: “Ens hem mogut, hem estat propositius”, ha defensat el diputat republicà, que ha retret que els socialistes no hagin acceptat transaccionar la seva esmena que apostava per estudiar el projecte de la B-40.