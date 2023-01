La manifestació de docents irromp al Consorci d’Educació de Barcelona

La manifestació de docents ha irromput als serveis territorials del Consorci d’Educació de Barcelona aquest dijous, en el segon dia de protestes dels serveis públics a Catalunya. Com recull l’ACN, fins a les 12 hores, el seguiment de la jornada és d’un 5,15%, segons ha xifrat el Departament d’Educació gràcies a la informació que li ha proporcionat el 87,74% dels centres educatius. En la primera jornada de vaga de personal docent funcionari, interí i laboral de l’ensenyament públic que depèn de la conselleria i del Personal d’Administració i Serveis (PAS), el seguiment fins al migdia va ser d’un 7,7%, segons Educació, però USTEC ho va elevar al 20%. Els sindicats no descarten més mobilitzacions durant el dia d’avui com l’entrada al Consorci d’Educació de Barcelona.

El 5,15% de seguiment és una mitjana. Així, els serveis territorials que més han notat l’aturada són els de Lleida, amb un 2,38% de seguiment, mentre que el percentatge del Consorci d’Educació de Barcelona és del 6,49%.

Una pancarta amb el lema ‘Bye bye Cambray’ en la manifestació del segon dia de vaga | ACN (Jordi Borràs)

La protesta que s’ha convocat a les portes dels serveis territorials del Consorci d’Educació de Barcelona ha acabat amb l’entrada a l’edifici per part de manifestants. En la concentració hi havia delegats i delegades de la USTEC, de la Tntersindical, de la UGT, així com alguns docents; i han decidit portar les seves reclamacions a l’interior del Consorci. Clamant “Pressupostos militars per escoles i hospitals”, una trentena de persones han arribat fins a la cinquena planta on els ha sortit a rebre el director de Recursos Humans del Consorci, Carles Casals. Després d’escoltar les seves peticions, els manifestants han marxat.

Mig miler de professors es manifesten a la seu d’Educació

Aquest migdia, mig miler de docents s’han concentrat a la seu del Departament d’Educació, a la Via Augusta de Barcelona. La manifestació d’aquest dijous ha sigut menys nombrosa que la del primer dia de vaga, dimecres, en què es van aplegar 6.500 persones perquè la concentració es va fer conjunta, amb els docents i els professionals sanitaris. En la mobilització s’ha fet una crema simbòlica d'”imposicions” per criticar la política educativa del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en encendre una foguera amb cartells en defensa dels drets de l’escola pública i dels interins i en contra d’alguns aspectes com el nou currículum, la inseguretat laboral, les ràtios i l’infrafinançament.