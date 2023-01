Professors i sanitaris exhibeixen múscul i posen el Govern contra les cordes

La primera jornada de vaga als serveis públics ha deixat una imatge clara: el Govern està contra les cordes. El descontentament dels dos sectors més importants del país, salut i educació, s’ha evidenciat en dues manifestacions massives diferenciades però amb un mateix objectiu, “salvar” els serveis públics i garantir-ne la qualitat. Professors i sanitaris han aconseguit collar el Govern amb aquesta primera jornada de vaga que s’estendrà fins aquest dijous en el cas dels docents i s’allargarà durant els dies 1, 2 i 3 en el cas dels metges, fent trontollar el país.

El Govern haurà d’intensificar les converses per evitar noves jornades de vaga després de l’exhibició de múscul que han fet metges, sanitaris i docents aquest dimecres i que s’espera que es repeteixi aquest dijous. Un dels esculls per arribar a acords amb els diferents col·lectius és la falta de pressupostos, que continuen sense rebre llum verda perquè ERC i el PSC no arriben a un acord.

En aquest marc, aquest dimecres s’ha viscut la primera jornada d’aturades, que ha estat “tot un èxit” en paraules dels convocants. La manifestació més massiva ha estat la dels metges, que han aconseguit reunir 9.500 persones a les portes de la conselleria de Salut. El secretari general del sindicat convocant, Metges de Catalunya, ha definit aquesta primera jornada d’aturada com un “èxit absolut i rotund” que ha demostrat que “el metge està emprenyat”. “El metge està tip i vol enviar un missatge a les autoritats, que han de donar solucions”, ha reblat Xavier Lleonart davant la multitud que aplaudia les seves paraules davant de l’Estació de Sants.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en la manifestació d’aquest dimecres / I.N

Ball de xifres i una línia vermella que ha dinamitat les converses

El ball de xifres, però, ha estat sorprenent. Mentre que el departament de Salut ha xifrat el seguiment de la vaga en un 17,5%, el sindicat ha parlat d’un 75%. Lleonart ha assenyalat que “no és gaire complicat fer els càlculs bé” tenint en compte que només a la manifestació ja hi han assistit 9.500 persones. Fonts del sindicat han carregat contra la conselleria per “no saber comptar” i han lamentat que aquesta “ineptitud” es traslladi al total de recursos econòmics que destinen al sector.

De fet, el principal escull per arribar a un acord ha estat la qüestió salarial. El departament ho va situar com una línia vermella en la negociació en considerar que la retribució s’ha de parlar en les meses de sanitat, mentre que el sindicat sosté que s’ha de poder debatre directament amb la conselleria. Va ser en aquest punt quan les negociacions van saltar pels aires i el sindicat va confirmar les dues jornades de vaga al gener i les tres previstes per al febrer. Aquest divendres es reprendran les converses, però el sindicat no té massa fe en què es puguin desconvocar aquestes mobilitzacions.

Reunió entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut / ACN

Acusen Balcells de voler fer “un Ayuso”

Alguns dels metges concentrats han criticat les declaracions on el conseller Balcells “tirava per terra” la longitudinalitat, un concepte clau a l’atenció primària. Consisteix en el fet que sigui el mateix metge de capçalera el qui t’atengui al llarg dels anys per assegurar una atenció personalitzada i de màxima qualitat i el conseller de Salut va donar-la per “desfasada” en una polèmica intervenció al Parlament. Un grup de metges del CAP Passeig de Sant Joan de Barcelona concentrats a les portes de l’Estació de Sants han criticat que el conseller “no hagi trepitjat mai un CAP” i que “parli d’innovar sobre un concepte que ha demostrat reduir la mortalitat”.

De fet, han anat més enllà i han denunciat el que consideren que són “intencions sibil·lines” de “fer desaparèixer” l’atenció primària i privatitzar la sanitat com està succeint a Madrid. “Catalunya està al preludi de Madrid. A Ayuso se la veu venir, saps el que vol fer, però aquí són més sibil·lins per aconseguir el mateix”, han assegurat mentre mostraven un dels cartells que ha repartit el sindicat per exhibir el greuge comparatiu entre els facultatius catalans i els de la resta de països europeus.

Aquest grup de metges ha avisat que cal més temps per poder atendre bé els pacients: “No som un supermercat, necessitem temps a consulta per atendre els pacients”. També han denunciat la falta de personal i han advertit que “tenir el metge de baixa mata” perquè “no hi ha qui el substitueixi”.

Els metges del CAP Passeig de Sant Joan que acusen Balcells de voler fer desaparèixer l’atenció primària / Ivet Núñez

Aquests greuges s’han traduït finalment en una mobilització “històrica” amb gairebé 10.000 assistents, una xifra que no s’ha donat mai a Europa entre el col·lectiu mèdic. “Salut ho minimitzarà, però la nostra veu s’ha sentit”, ha dit el vicesecretari general del sindicat, David Arribas.

Sanitaris i professors, units a Sant Jaume

Els metges han protagonitzat una mobilització massiva, igual que ho han fet els sanitaris i els docents, que s’han concentrat de forma unitària a la plaça Sant Jaume per “lluitar per una educació i sanitat públiques i de qualitat”. S’hi han reunit 5.300 persones, entre sanitaris -convocats per La Intersindical i la Mesa Sindical de la Sanitat- i docents. Després d’uns minuts concentrats a Sant Jaume, la manifestació s’ha traslladat fins al Parlament, on han transmès les seves demandes als diputats. La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha estat escridassada, mentre que els manifestants han conversat tranquil·lament amb David Cid, Jéssica Albiach i Dolors Sabaté.

La portaveu de la Mesa Sindical de Sanitat, Anna Alcalà, ha parlat d’una situació “penosa” a la sanitat, on fa anys que treballen “sota mínims”. Per la seva banda, la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha instat el Govern a revertir de forma definitiva les retallades que arrosseguen des del 2008. Entre crits de “revertiu les retallades o vaga, vaga, vaga” i “educació i sanitat, pública i de qualitat”, Segura ha alertat que la crisi dels serveix públics afecta tots els col·lectius i a la mateixa ciutadania, pel que el Govern se l’ha de prendre seriosament i entomar una “negociació real” per revertir-la.

Manifestants d’UGT a les portes del Parlament aquest dimecres / J.M

Aquest mateix dimecres, al Parlament, el conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, ha assegurat que el Govern “ha fet tot el possible” per evitar aquesta vaga i s’ha mostrat confiat que es podrà tancar el conflicte pròximament. El conseller ha assenyalat que les retallades s’han revertit a falta de “dos serrells” que estan calendaritzats per al 2023 i 2024 i ha demanat responsabilitat als sindicats. “En menys de dos anys les hem revertit pràcticament totes i en aquesta legislatura ho acabarem de fer”, ha promès en resposta a una pregunta de Junts per Catalunya.

El seguiment oscil·la entre el 7,70 i el 20%

El departament d’Educació ha xifrat en un 7,70% el seguiment de la vaga als 85,56% centres públics que han comunicat les dades abans de les 12 hores. Aquestes dades recullen el percentatge de persones que han comunicat a les direccions dels centres la seva intenció de fer vaga perquè es registri i es reflecteixi a la nòmina d’aquest mes.

Ara bé, davant aquest 7,70% del que parla Educació, els sindicats sostenen que un 20% dels docents han fet vaga aquest dimecres, una xifra molt alta “tenint en compte uns serveis mínims tan elevats”. USTEC també ha assegurat que 20.000 persones han participat a la manifestació unitària d’aquest dimecres, mentre que la Guàrdia Urbana ho ha rebaixat fins a les 5.300.