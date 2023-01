Professors i sanitaris surten al carrer per exigir millors serveis públics

Milers de professors i sanitaris han sortit al carrer per reclamar millores laborals i més recursos per als serveis públics. Unes 5.300 persones, segons la Guàrdia Urbana, s’han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona i s’han dirigit cap al Parlament per fer arribar als diputats les seves demandes. Convocats per diversos sindicats educatius i sanitaris, els manifestants alerten que la crisi dels serveis públics afecta tots els col·lectius, no només als metges.

La portaveu de la Mesa Sindical de Sanitat, Anna Alcalà, ha advertit que la situació és “penosa” i ha lamentat que fa anys que treballen “sota mínims”. La portaveu d’USTEC, Yolanda Segura, ha exigit al Govern que reverteixi de manera definitiva les retallades de la crisi econòmica del 2008. Sota lemes com “Revertiu les retallades o vaga, vaga, vaga!”, “Educació i sanitat, pública i de qualitat” o “No, no, no a la privatització”, els manifestants han omplert els carrers del centre de Barcelona per fer una demostració de força i pressionar el Govern de la Generalitat.

Unes 3.000 persones s’han manifestat a Sant Jaume el primer dia de vaga de professors i sanitaris / Mireia Comas

Ball de xifres pel seguiment de les vagues

El Departament de Salut ha xifrat el seguiment de la vaga del personal sanitari en un 0,8% a partir de les dades enviades per gairebé la meitat de les entitats proveïdores de la conselleria a primera hora del matí. En el cas del Centre d’Atenció Primària (CAP), el seguiment ha augmentat fins al 3,4%, segons el departament. En el cas dels metges, han situat el seguiment en el 17,5% a tot el país, molt lluny del 75% que estima el sindicat Metges de Catalunya.

Per la seva banda, el Departament d’Educació ha xifrat en el 7,48% el seguiment de la vaga de personal docent funcionari, interí i laboral i del Personal d’Administració i Serveis (PAS). Els sindicats educatius convocants –USTEC, CCOO, Intersindical, CGT, UGT i Aspepc– encara no han donat xifres.

Catalunya afronta aquesta setmana tres dies de vaga de professors i sanitaris. Els sindicats educatius han convocat dues jornades de protestes per aquest dimecres i dijous per aconseguir millores salarials i laborals. Les aturades de la sanitat –que ja va fer un primer dia de vaga en solitari dimarts– s’allargaran fins dijous, últim dia de les protestes convocades per Metges de Catalunya.