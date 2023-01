“Èxit absolut” de la manifestació dels metges per collar Salut

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha valorat la primera jornada de vaga com un “èxit absolut i rotund”. “S’ha demostrat que el metge està emprenyat, tip, i vol enviar un missatge a les autoritats. Han de sentir aquest missatge, seure i donar solucions”, ha raonat Lleonart des de la manifestació que ha aplegat uns 9.500 facultatius segons els càlculs dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. El sindicat ha xifrat el seguiment de la primera jornada de vaga en un 75% dels facultatius dels centres públics i concertats del Siscat, mentre que la conselleria ho ha rebaixat fins a un 17,5%. Lleonart els ho ha comunicat als assistents, que han xiulat per evidenciar el seu desacord.

La vaga de metges ha arrencat amb un gran seguiment i una demostració de força davant de Salut / Europa Press

Lleonart s’ha dirigit als metges aplegats a l’Estació de Sants per agrair-los la presència a la manifestació i animar-los a sortir al carrer en la segona jornada de vaga que es celebrarà demà. “Doctor Balcells, prengui nota. Som els mateixos que es jubilaran en els pròxims deu anys i ningú substituirà”, ha dit Lleonart per arrencar un aplaudiment del públic. “El metge està emprenyat, tota la professió de facultatius està en un clam”, ha afegit abans de concloure que si no els milloren les condicions laborals “marxaran”.

Després de llegir el manifest el col·lectiu de metges ha fet una performance amb contractes falsos que els oferirien a altres països europeus per posar en evidència les males condicions laborals que pateixen i denunciar la fuga de talent cap a aquests altres països.

Negociacions encallades: Salut diu que els salaris són una línia vermella

Sobre l’estat de les negociacions, que estan encallades sobretot per la qüestió dels salaris, Lleonart ha explicat que seran presents a qualsevol taula on es parli de sanitat perquè poden fer propostes positives per al sector, però ha recordat que “el conseller té un problema i l’ha de solventar”. Salut va fixar la qüestió retributiva com una línia vermella que no es podia travessar, el que va confirmar les vagues d’aquest 25 i 26 de gener un cop fracassades les negociacions. El departament va instar el sindicat a portar la qüestió de la retribució a les meses i taules de sanitat, mentre que Metges de Catalunya ho vol resoldre durant la negociació amb Salut, que es reprendrà divendres a les 15:30 per intentar arribar a un pacte que desconvoqui les vagues del febrer.