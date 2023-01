ERC cedeix i vota a favor de la B-40 per “desencallar” el pressupost

Esquerra Republicana ha votat a favor de la moció del PSC que insta al Govern a fer efectiu durant el primer trimestre del 2023 el conveni d’acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte del a Ronda Nord B-40. Ho ha anunciat el diputat d’ERC, Ferran Estruch, que ho ha considerat com una “oportunitat” per desencallar els pressupostos. Segons el Govern, es tracta de l’únic escull per aprovar els comptes, mentre que els socialistes consideren que és un pas més per seguir negociant els comptes.

Tot i això, els republicans han enviat un missatge directe als socialistes. “Sento decepció com alguns busquen excuses per deixar Catalunya sense pressupost. Els pressupostos no els espera ERC, sinó el país”, ha avisat Ferran Estruch. A més, ha alertat del “tot o res del PSC” i ha defensat que els pressupostos s’augmenten en 3.000 milions d’euros. “Els pressupostos no poden dependre d’una carretera”, ha dit Estruch. Tot i els intents dels republicans per transaccionar la seva esmena, el PSC no ho ha acceptat. Els republicans volien canviar el contingut i que simplement s’estudiï. Ara, els republicans esperen que aprovin els pressupostos.

El PSC defensa la sostenibilitat del projecte

El diputat del PSC, Jordi Terrades, ha defensat la moció i ha assegurat que la Ronda Nord estalviarà fins a 6.500 tones de CO2. “Tindrem una xarxa sostenible i més eficient”, ha dit el socialista. De fet, s’ha queixat que al Vallès hagi augmentat els vehicles i la població i no s’hagi donat resposta a través de més infraestructures. “Necessitem la Ronda Nord”, ha dit Terrades. A més, ha recordat que està inclòs dins del pla de mobilitat del Vallès que va acordar el Govern de Junts i ERC. A més, ha explicat que el govern espanyol està disposat a traspassar els recursos i reclama que els dos governs acordin una comissió tècnica perquè durant el primer trimestre d’enguany es crei el conveni.

Pel que fa a l’aeroport, ha insistit en la necessitat que es converteixi en un hub internacional. “Ha de ser una palanca clara d’internacionalització. S’ha de modernitzar i transformar”, ha reclamat Terrades. De fet, ha instat l’executiu ha esclarir a on aniran destinats els 759 milions d’euros que el Tribunal Suprem obliga al Govern a destinar a infraestructures. “L’anterior Govern ho sabien, l’actual no. Creiem que les infraestructures ferroviàries han de ser l’esquelet de la mobilitat del país”, han assegurat els socialistes.

Junts reivindica l’aeroport i el Quart Cinturó

Pel que fa a Junts, el diputat Ramon Tremosa considera que és un projecte de país i ajudarà al creixement econòmic. De fet, ha reivindicat les mocions relacionades amb els aeroports, vinculades al compromís amb la Xarxa Natura 2000 i es pugui consultar a la UE. També agraeix que s’insti a la transparència de l’economia de l’aeroport. Tot i això, ha alertat que el Vallès és un dels llocs amb més contaminació de Catalunya.

En aquest context, Ciutadans ja ha avisat que hi votarà a favor, mentre la CUP ha criticat de forma molt dura el vot favorable d’ERC. De fet, ha estat un discurs molt similar al dels comuns, qui han titllat el model com a “sociovergent” i del passat. Tot i això, els comuns no han esclarit si això significa el trencament del seu acord amb el Govern en el marc dels pressupostos del 2023.