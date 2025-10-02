Una escletxa en el reglament de règim intern que va aprovar el darrer Consell Nacional del partit, seguint les directrius de la ponència estatutària del darrer congrés, pot complicar la vida a la direcció d’ERC. En concret, la possibilitat d’iniciar un procés per organitzar una consulta interna vinculant sobre la continuïtat dels acords de la formació amb el PSC a Catalunya i amb el PSOE a Espanya, que els impulsors d’aquest referèndum intern veuen “que s’incompleixen contínuament”.
En concret, la pregunta proposada per formular a la militància és: “Estàs d’acord que Esquerra Republicana deixi de donar suport al govern espanyol i al català per manca de flagrant incompliment del pacte signat amb el PSC que vincula el govern del PSOE i Sumar?”. La petició, a la qual ha tingut accés El Món, es va registrar a la seu nacional de la formació dimarts per part d’un dels militants històrics de la formació, Joan Puig, que també va assistir a la conferència que el president dels republicans, Oriol Junqueras, va pronunciar el vespre del mateix dimarts a L’Auditori.
Un nou reglament
La petició d’iniciar els tràmits per organitzar una consulta es basa en el títol II del nou reglament, que porta per títol Referèndums i consultes i que preveu les condicions i normes per a la seva convocatòria. Així, l’escrit de petició demana obrir un procés de recollida de signatures, per via telemàtica a través de la web del partit, per tal d’assolir els avals necessaris per organitzar i convocar una consulta. Concretament, el reglament determina que s’han de recollir les signatures del 10% de la militància -ara com ara, unes 800- en un termini de 50 dies a partir del moment que sigui operatiu el sistema de recollida.
En la mateixa sol·licitud, Puig també proposa establir de “mutu acord” i “com més aviat millor” el calendari de recollida d’avals “amb la màxima rapidesa possible a la vista de la urgència del tema plantejat i del desgast que provoquen els continuats incompliments dels acords signats per part del PSC i del PSOE”. En aquest sentit, esperen que, si la direcció no posa traves, és “factible aconseguir 800 avals, tenint present que a la consulta del 2 d’agost de 2024, que va servir per investir Salvador Illa com a president”, va avalar l’acord d’investidura per 3.397 vots, un 53,5%, però on el no va obtenir 2.847 vots (44,8%) i hi va haver 105 vots en blanc (1,7%). Amb aquests resultats, Puig espera recollir prou avals per generar un debat intern sobre la continuïtat dels pactes amb els socialistes.