El Col·lectiu Primer d’Octubre, els ortodoxos d’ERC, el moviment intern que reclama l’assemblearisme i l’independentisme com a ADN del partit, també es belluga davant el que considera els incompliments greus de l’acord per investir el socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat. El moviment, que és l’únic obertament i públicament crític amb la direcció i que lidera Xavier Martínez, ha encetat una campanya de recollida de suports per forçar a la direcció de la formació a convocar una consulta interna.
Segons la convocatòria, a la qual ha tingut accés El Món, la iniciativa s’ha engegat arran dels “incompliments per part del PSC-PSOE de l’acord d’investidura amb ERC, especialment en matèria de sobirania fiscal i resolució del conflicte polític”. “Des del Col·lectiu 1 d’Octubre reclamem un nou referèndum intern a Esquerra Republicana”, afegeixen en el seu escrit dirigit a la militància. “El nostre objectiu és decidir democràticament si s’ha de mantenir o retirar el suport al govern de Salvador Illa”, sentencien.
De fet, aquesta iniciativa és anterior a la reclamada per un altre militant, també exintegrant del Col·lectiu del Primer d’Octubre, Joan Puig, que dimarts va registrar la petició a la seu nacional d’ERC. Una petició aprofitant una escletxa del reglament intern per convocar un referèndum vinculant sobre els pactes amb el PSC i el PSOE, tant a Catalunya com al govern de l’Estat. Per altra banda, val a dir, que Martínez va ser present a la conferència que Oriol Junqueras, president d’ERC, va pronunciar aquesta setmana amb aires de posada de llarg com a candidat en unes virtuals eleccions al Parlament. “No entenc que amb diners del partit es pagui la promoció d’un candidat. No som tots iguals? On són els valors republicans?“, va comentar Martínez a la xarxa X i li va retreure que tot i la data no fes cap referència al referèndum del 2017.
Un Consell Nacional que fa vessar el got
El Col·lectiu Primer d’Octubre, per altra banda, remarca que la direcció del partit, a més, s’ha “inventat un fals acord de legislatura amb el PSC”. En aquest sentit, remarca el comunicat del partit a la militància sobre el contingut del darrer Consell Nacional de la formació -màxim òrgan de decisió entre congressos- celebrat el passat 20 de setembre. Un mail on s’admetia, tal com va avançar El Món, que “els acords d’investidura validats l’agost del 2024 eren, de fet, acords de legislatura, amb uns continguts que requereixen anys per a la seva implementació”.
En aquest context, el Col·lectiu Primer d’Octubre titlla la situació de “manipulació del vot de la militància” emès el 2 d’agost del 2024, quan es va celebrar la consulta sobre si investir o no Salvador Illa. Per això, exigeix “respecte absolut al vot dels militants” i un “aclariment immediat” sobre la qualificació sobrevinguda d’acord de legislatura el que va ser un acord d’investidura. “La militància no vam aprovar cap acord de legislatura”, reivindica el moviment ortodox. “L’únic acord refrendat va ser l’acord d’investidura, que establia un termini d’un any per assolir el seu punt clau: el finançament singular”, afirmen. “Aquest termini ja ha expirat i el compromís no s’ha complert”, alerten.