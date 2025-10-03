El Colectivo Primero de Octubre, los ortodoxos de ERC, el movimiento interno que reclama el asambleísmo y el independentismo como ADN del partido, también se mueve ante lo que considera los graves incumplimientos del acuerdo para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El movimiento, que es el único abiertamente y públicamente crítico con la dirección y que lidera Xavier Martínez, ha iniciado una campaña de recolección de apoyos para forzar a la dirección de la formación a convocar una consulta interna.

Según la convocatoria, a la que ha tenido acceso El Món, la iniciativa se ha puesto en marcha debido a los «incumplimientos por parte del PSC-PSOE del acuerdo de investidura con ERC, especialmente en materia de soberanía fiscal y resolución del conflicto político». «Desde el Colectivo 1 de Octubre reclamamos un nuevo referéndum interno en Esquerra Republicana», añaden en su escrito dirigido a la militancia. «Nuestro objetivo es decidir democráticamente si se debe mantener o retirar el apoyo al gobierno de Salvador Illa», sentencian.

De hecho, esta iniciativa es anterior a la reclamación por otro militante, también exintegrante del Colectivo del Primero de Octubre, Joan Puig, que el martes registró la petición en la sede nacional de ERC. Una petición aprovechando una brecha del reglamento interno para convocar un referéndum vinculante sobre los pactos con el PSC y el PSOE, tanto en Cataluña como en el gobierno del Estado. Por otro lado, cabe decir, que Martínez estuvo presente en la conferencia que Oriol Junqueras, presidente de ERC, pronunció esta semana con aires de presentación como candidato en unas virtuales elecciones al Parlamento. «No entiendo que con dinero del partido se pague la promoción de un candidato. ¿No somos todos iguales? ¿Dónde están los valores republicanos?«, comentó Martínez en la red X y le reprochó que a pesar de la fecha no hiciera ninguna referencia al referéndum de 2017.

Xavier Martínez, en un momento de la entrevista/Quico Sallés

Un Consejo Nacional que colma la paciencia

El Colectivo Primero de Octubre, por otro lado, remarca que la dirección del partido, además, se ha «inventado un falso acuerdo de legislatura con el PSC». En este sentido, remarca el comunicado del partido a la militancia sobre el contenido del último Consejo Nacional de la formación -máximo órgano de decisión entre congresos- celebrado el pasado 20 de septiembre. Un correo donde se admitía, tal como avanzó El Món, que «los acuerdos de investidura validados en agosto de 2024 eran, de hecho, acuerdos de legislatura, con unos contenidos que requieren años para su implementación».

En este contexto, el Colectivo Primero de Octubre tilda la situación de «manipulación del voto de la militancia» emitido el 2 de agosto de 2024, cuando se celebró la consulta sobre si investir o no a Salvador Illa. Por eso, exige «respeto absoluto al voto de los militantes» y una «aclaración inmediata» sobre la calificación sobrevenida de acuerdo de legislatura lo que fue un acuerdo de investidura. «La militancia no aprobó ningún acuerdo de legislatura», reivindica el movimiento ortodoxo. «El único acuerdo refrendado fue el acuerdo de investidura, que establecía un plazo de un año para alcanzar su punto clave: la financiación singular», afirman. «Este plazo ya ha expirado y el compromiso no se ha cumplido», alertan.