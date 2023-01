Aragonès pressiona el PSC pel pressupost després de cedir amb la B-40

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha passat la pilota al PSC amb la cessió d’ERC per la B-40. Aragonès ha apel·lat a la responsabilitat a tots els grups parlamentaris després de mesos de negociació i ha tret pit de moure’s a la centralitat. A més, ha descartat portar els pressupostos al Parlament sense un acord previ amb els grups parlamentaris.

De fet, el president ha assegurat que Catalunya “necessita pressupostos” i ha enumerat tots aquells sectors que ho “evidencien”. “Avui la disjuntiva no és entre pressupost i pròrroga. Entre prendre decisions per a la gent o prendre decisions partidistes”, ha dit el president. De fet, ha posat en valor que hagin estat més de dos mesos negociant amb els grups parlamentaris.

El líder del PSC, Salvador Illa, gesticulant mentre es dirigeix al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la sessió de control. Data de publicació: dimecres 25 de gener del 2023, 11:23 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

Aragonès treu pit de “moure’s a la centralitat”

“Cada dia que passa sense un pressupost aprovat es perden recursos”, ha dit Aragonès, que espera actuar amb realisme i responsabilitat. Per això, segons el president, ERC ha cedit amb l’execució de la B-40. “Ja no hi ha més excuses”, ha dit el president, que considera que la Ronda Nord no forma part del seu model de país i així ho ha insistit. “No és el que el país necessita. Cal cedir des de totes les pocions”, ha reivindicat el cap de l’executiu. De fet, el president ho ha definit com a “preu de la centralitat” i ha reivindicat la pressió de tots els sectors, com ara el metges, la Cultura o els agents socials.

El president també ha tret pit dels seus comptes que incorpora 4.300 professionals de salut i 7.000 en el sistema educatiu o incrementa un 8% de l’IRSC. “Fa una clara aposta per la Cultura amb 101 milions d’euros més”, ha explicat. També augmenta un 27% el pressupost del departament de Feminismes o 580 milions d’euros per al Pacte Nacional per la Indústria i garanteix la gratuïtat del P2. També destina 71 milions d’euros a reduir les tarifes del transport públic. “Crec que és així com es fa avançar el país”, ha assegurat. “Ara és el moment que tothom estigui a l’alçada”, explica el president.

ERC ha votat aquest dijous a favor del punt de la moció del PSC que insta el Govern a executar les obres per part de la Generalitat de la Ronda Nord de la B-40, un punt en el qual es mantenien encallades les negociacions per als Pressupostos catalans de 2023.

Gest per als pressupostos

En el debat de la moció, el diputat republicà Ferran Estruch ha anunciat el ‘sí’ d’ERC al primer punt de la moció que també insta l’executiu català a “fer efectiu, dins del primer trimestre de 2023, amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d’acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord”.

Ha explicat que s’abstindran en altres punts de la moció com a gest en les negociacions dels comptes: “Ens hem mogut, hem estat propositius”, ha defensat el diputat republicà, que ha retret que els socialistes no hagin acceptat transaccionar la seva esmena que apostava per estudiar el projecte de la B-40.

Falta un “paquet important”

En aquest context, el PSC ja ha advertit que el Quart Cinturó no es tractava de l’únic escull per aprovar els pressupostos. La portaveu del PSC, Alícia Romero, assegurava fa uns dies que hi havien altres impediments per l’entesa com ara la Llei de la Ciència o la política d’Acció Exterior. De fet, durant el debat, el diputat del PSC Jordi Terrades ha agraït “el gest” dels republicans, però ha avisat que “encara hi ha un paquet important” de qüestions sense acord.

D’altra banda, els comuns ja han advertit que no és cap contradicció amb el seu acord amb el Govern, ja que no hi ha partides pressupostàries destinades a la B-40, sinó que és un compromís explícit a executar la Ronda Nord.