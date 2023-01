L’alcalde de Martorell negocia amb Junts una candidatura per a les municipals

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, està negociant amb Junts per Catalunya una candidatura conjunta de cara a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig d’enguany, segons ha sabut El Món. Fonollosa militava al PDeCAT, però es va donar de baixa el passat 31 de desembre, ja que el seu partit, Junts per Martorell, no permetia la doble militància. Fonollosa, que governa amb majoria absoluta a Martorell, va fer com l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i va registrar la seva pròpia marca amb el nom de Junts per Martorell.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa / Compte de Twitter personal

Reunificació de l’espai convergent

De fet, Fonollosa es troba en una situació similar a la de l’alcalde d’Igualada, ja que les negociacions “estan avançades” i, tal com explica ell mateix a El Món, seria en fórmula de coalició de Junts per Igualada amb Junts per Catalunya. Les negociacions del partit de Jordi Turull i Laura Borràs les encapçala el secretari de política municipal, David Saldoni, qui també ha negociat en representació de l’executiva nacional de Junts els pactes amb Impulsem Lleida i Impulsem Penedès.

Fonollosa, en declaracions a El Món, reivindica reagrupar “l’espai convergent” sota una sola candidatura de cara a les eleccions municipals del 28 de maig, i espera que el PDeCAT se sumi a la seva llista. De fet, ha fet una comparativa amb la candidatura de Xavier Trias a Barcelona, i el situa com un referent.

Un alcalde exdirigent del PDeCAT

D’aquesta forma, Junts segueix la política de reagrupar part de l’espai que havia representat Convergència i Unió amb els pactes d’Impulsem o les negociacions “avançades” amb alcaldes consolidats de diversos municipis, com són Xavier Fonollosa o Marc Castells. De fet, Convergència governa el municipi del Baix Llobregat des del 2007, una segona etapa després d’haver dirigit l’Ajuntament ja entre el 1987 i el 2003.

Un dels dirigents històrics de Convergència i Unió va ser l’alcalde d’abans de Fonollosa: va ser Salvador Esteve, qui va ser president de la Diputació de Barcelona i va deixar la política l’any 2015. El va substituir Xavier Fonollosa, qui ha seguit amb l’hegemonia del que havia estat l’espai convergent durant els últims anys. De fet, Fonollosa també va formar part de l’executiva del PDeCAT des del 2015 i, amb el trencament amb Junts, va seguir formant-ne part.