Un dels tòpics socials és que les obres, a diferència del torró Suchard, quan comencen sembla que mai no s’acabin. La cultura popular n’ha fet bandera amb còmics com Pepe Gotera i Otilio, sèries com Manos a la Obra o pel·lícules com Sota el sol de la Toscana. Però, fins i tot, seguint la idea de Jorge Luis Borges, en el món de les obres, el maó i el ciment hi ha coses que només passen a la realitat. Com a prova, el judici que es viurà dilluns a la dinàmica secció cinquena de l’Audiència de Barcelona.
És un cas d’estafa contra un paleta que, no només no feia les obres sinó que desconstruïa i, a sobre, les cobrava. Aquesta és la tesi del fiscal del cas després d’una investigació de gairebé dos anys al Jutjat d’Instrucció 4 de Martorell. El ministeri públic no s’hi posa per poc i reclama dos anys i tres mesos de presó per un delicte d’estafa. Una empresa inexistent, pagaments a compte, compres fantasmes d’electrodomèstics i un habitatge inhabitable completen la història sobre la qual, el tribunal haurà de construir una sentència.
Cubells, a la Noguera
Segons el relat de l’acusació del ministeri fiscal, l’any 2022 l’acusat va contactar com a mestre d’obres amb un matrimoni de Martorell que volien rehabilitar un habitatge a Cubells, un municipi de la Noguera conegudíssim per les seves vies d’escalada. La trobada entre l’acusat i la parella tenia l’objectiu de pactar la reforma de la casa. Segons el fiscal, l’acusat, “guiat per l’ànim d’obtenir il·lícitament un guany econòmic, va presentar un pressupost”. El matrimoni de Martorell va “confiar en la seriositat de la proposta i va actuar amb la creença que l’acusat compliria amb el seu compromís” i el va contractar.
Dit i fet, el 22 d’octubre de 2022, els clients, a petició de l’acusat, li van lliurar 14.000 euros per a la compra de materials, del qual conserven un rebut. Tres dies després els propietaris de l’habitatge i l’acusat van signar un contracte d’obres amb un pressupost de 24.985 euros. Però hi havia una primera ensarronada. L’empresa de l’acusat amb la qual signava el pressupost ni existia. El 16 de novembre següent, acusat i matrimoni van acordar ampliar el pressupost en 2.795 euros, arran d’uns treballs addicionals, i van pagar a compte 1.950 euros en efectiu, contra un rebut de l’acusat.
Fer veure la feina
El mateix dia, el paleta va demanar a una empresa pressupost pels materials que suposadament havia d’adquirir. “Mai va arribar a formalitzar cap adquisició de cap material i ni va fer cap pagament, es va apropiar de les quantitats rebudes a compte”, assegura la fiscalia. Tot i això, l’acusat va començar les obres el 21 de novembre fins a l’1 de desembre. A partir d’aquell dia, mai més va tornar a treballar-hi deixant un habitatge amb “desperfectes importants que no permeten l’habitabilitat de la casa”.
De fet, l’1 de desembre, l’acusat va demanar més diners, 1.330 euros per comprar electrodomèstics, no inclosos en el pressupost original. El matrimoni va abonar l’import i l’acusat va fer una comanda a un magatzem d’electrodomèstics, deixant 600 euros de paga i senyal. Però dies després va cancel·lar la comanda i els 600 euros li van ser retornats. El 8 de desembre, després de diversos intents del matrimoni de contactar amb el paleta perquè no apareixia per la casa, l’acusat es va presentar a casa dels clients i van signar un nou pressupost de 27.780 euros, amb IVA inclòs, dels quals ja s’havien abonat 17.280 euros, i el compromís d’enllestir les obres en 60 dies.
Mai més va aparèixer ni el paleta, ni els electrodomèstics ni els materials d’obra que suposadament havia comprat. I la casa de Cubells, inhabitable per les destrosses de l’inici de la reforma. D’aquí que la fiscal demani una pena de dos anys i tres mesos per un delicte d’estada de l’article 248 del Codi Penal i una responsabilitat de 17.280 euros i que pagui la reparació dels desperfectes que l’acusat hauria perpetrat.