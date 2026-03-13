El fred i la pluja tornen a Catalunya el cap de setmana

La ratxa de temps primaveral de què ha gaudit Catalunya aquesta setmana es trencarà dissabte. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, l’inici del cap de setmana deixarà cels tapats, ruixats i fins i tot nevades en algunes zones del principat. El Meteocat detalla, en aquest sentit, que les precipitacions entraran al territori català pel terç nord i el litoral central, amb especial intensitat a la costa gironina, al Maresme i al voltant de Barcelona. La pluja serà menys intensa a l’interior, amb alguns xàfecs a l’Anoia o a l’Urgell; i cels mig tapats a la Conca de Barberà que també deixaran plugims.
A mesura que avanci el dia, però, els núvols s’aniran retirant, i quedaran concentrats al voltant de Barcelona, amb possibilitats de tempestes elèctriques a l’anoia i al Baix Camp, i pluges fortes al Bages i als Vallesos, especialment al Vallès Occidental. A la resta del Principat, els núvols afluixaran, i seran fins al sud i a l’interior, amb millors previsions a l’Ebre i a la plana de Lleida. Quant a les comarques del nord, el Meteocat preveu nevades durant tota la jornada, especialment intenses a l’Aran i a l’Alta Ribagorça; tot i que també estaran presents al Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya i el Berguedà. La neu serà més intensa a mesura que avanci el cap de setmana, i el Servei Meteorològic activarà alertes per neu al Pirineu occidental.
Dissabte fred
Quant a les temperatures, també s’espera un retrocés durant el cap de setmana. S’espera que els termòmetres arribin a cotes negatives a la Cerdanya, la Vall d’Aran i el Pallars Jussà, amb mínimes d’entre un tres graus sota zero. Al Berguedà, la Garrotxa i l’Alt Urgell es termòmetres es quedaran al voltant del zero en els moments més freds de la jornada. Fins i tot a la costa central hi haurà retrocessos, amb uns 7 graus de mínima al Maresme i al Baix Llobregat, i 9 graus en els punts més baixos de la jornada a Barcelona. La situació serà similar a l’Ebre i les comarques de Tarragona; mentre que a Ponent les mínimes voltaran 4 graus. Les màximes també cauran a les comarques més afectades per les pluges, amb un sostre entre els 10 i els 13 graus a la costa central i a l’Empordà; i per sota dels 10 a comarques interiors, com ara Osona o el Moianès.