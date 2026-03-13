El frío y la lluvia regresan a Cataluña el fin de semana

La racha de tiempo primaveral que ha disfrutado Cataluña esta semana se romperá el sábado. Según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya, el inicio del fin de semana dejará cielos cubiertos, chubascos e incluso nevadas en algunas zonas del principado. El Meteocat detalla, en este sentido, que las precipitaciones entrarán al territorio catalán por el tercio norte y el litoral central, con especial intensidad en la costa gerundense, en el Maresme y alrededor de Barcelona. La lluvia será menos intensa en el interior, con algunos chubascos en la Anoia o en el Urgell; y cielos medio cubiertos en la Conca de Barberà que también dejarán lloviznas.

A medida que avance el día, sin embargo, las nubes se irán retirando y quedarán concentradas alrededor de Barcelona, con posibilidades de tormentas eléctricas en la Anoia y en el Baix Camp, y lluvias fuertes en el Bages y en los Vallès, especialmente en el Vallès Occidental. En el resto del Principado, las nubes aflojarán y se concentrarán al sur y en el interior, con mejores previsiones en el Ebro y en la llanura de Lérida. En cuanto a las comarcas del norte, el Meteocat prevé nevadas durante toda la jornada, especialmente intensas en el Aran y en la Alta Ribagorça; aunque también estarán presentes en el Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya y el Berguedà. La nieve será más intensa a medida que avance el fin de semana, y el Servei Meteorològic activará alertas por nieve en el Pirineo occidental.

Imagen de archivo de un día de lluvia en Barcelona / Europa Press

Sábado frío

En cuanto a las temperaturas, también se espera un retroceso durante el fin de semana. Se espera que los termómetros lleguen a cotas negativas en la Cerdanya, el Valle de Aran y el Pallars Jussà, con mínimas de entre tres grados bajo cero. En el Berguedà, la Garrotxa y el Alt Urgell los termómetros se quedarán alrededor del cero en los momentos más fríos de la jornada. Incluso en la costa central habrá retrocesos, con unos 7 grados de mínima en el Maresme y en el Baix Llobregat, y 9 grados en los puntos más bajos de la jornada en Barcelona. La situación será similar en el Ebro y las comarcas de Tarragona; mientras que en Ponent las mínimas rondarán los 4 grados. Las máximas también caerán en las comarcas más afectadas por las lluvias, con un techo entre los 10 y los 13 grados en la costa central y en el Empordà; y por debajo de los 10 en comarcas interiores, como Osona o el Moianès.