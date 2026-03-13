Médicos de Cataluña (MC) ha solicitado, por escrito, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consejera de Salud, Olga Pané, que establezcan una negociación antes de las huelgas previstas para la próxima semana “de manera inmediata”. El colectivo recuerda que el Parlamento de Cataluña aprobó una moción de Junts que instaba al Gobierno a abrir conversaciones para alcanzar un pacto que dé salida a sus reivindicaciones. Solo Vox y un diputado del PSC votaron en contra, y el grupo parlamentario del PSC se abstuvo.

Los médicos piden una revisión de la jornada laboral anual del personal médico y facultativo, para igualarla al resto de grupos profesionales sanitarios, y apuestan por eliminar la obligatoriedad de trabajar hasta 48 horas semanales. Por otro lado, proponen la supresión de las guardias de 24 horas, equiparando la jornada de atención continuada a las 12 horas que realizan otros colectivos o estableciendo límites a las agendas asistenciales para controlar la sobrecarga de trabajo.

En un comunicado, la organización sindical apela a la “responsabilidad y deber político” del Gobierno para aceptar la negociación “sin más dilación” con el comité de huelga. Sería “injustificable” que el ejecutivo “discrimine” al colectivo y “no actúe de la misma manera que lo ha hecho con los docentes”, apunta Médicos de Cataluña. El ejecutivo catalán ha llegado a un acuerdo con UGT y CCOO para mejorar las condiciones salariales de los maestros, pero los sindicatos con más representación entre los docentes lo han rechazado y mantienen las protestas.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Médicos de Cataluña | Mireia Comas

Recuperar el Pacto Nacional de Salud

La moción presentada por Junts también solicita recuperar el Pacto Nacional de Salud “como un proyecto de país con todos los agentes implicados”. Es decir, como un espacio de diálogo con la ciudadanía, organizaciones, profesionales y fuerzas políticas para “identificar los elementos de valor del sistema actual para consolidarlos y fortalecerlos”, recoge el texto parlamentario.

La moción también menciona, entre otros, la implementación de las medidas y recursos necesarios para garantizar la atención al ictus las 24 horas del día los siete días de la semana en los centros hospitalarios de Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre y Lleida y el Alt Pirineu y Aran. Concretamente, exigen que se dote de más recursos humanos, técnicos y organizativos a los dispositivos territoriales. Por otro lado, el texto fija el restablecimiento del complemento económico para los colaboradores docentes que forman al personal residente como una de las necesidades del colectivo.