Metges de Catalunya (MC) ha demanat, per escrit, al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a la consellera de Salut, Olga Pané, que estableixi una negociació abans de les vagues previstes per la setmana vinent “de manera immediata”. El col·lectiu recorda que el Parlament de Catalunya va aprovar una moció de Junts que instava el Govern a obrir converses per assolir un pacte que doni sortida a les seves reivindicacions. Només Vox i un diputat del PSC van votar-hi en contra, i el grup parlamentari del PSC s’hi va abstenir.
Els metges demanen una revisió de la jornada laboral anual del personal mèdic i facultatiu, per igualar-la a la resta de grups professionals sanitaris, i aposten per eliminar l’obligatorietat de treballar fins a 48 hores setmanals. D’altra banda, proposen la supressió de les guàrdies de 24 hores, equiparant la jornada d’atenció continuada a les 12 hores que fan altres col·lectius o establint límits a les agendes assistencials per controlar la sobrecàrrega de treball.
En un comunicat, l’organització sindical apel·la a la “responsabilitat i deure polític” del Govern per acceptar la negociació “sense més dilació” amb el comitè de vaga. Seria “injustificable” que l’executiu “discrimini” el col·lectiu i “no actuï de la mateixa manera que ho ha fet amb els docents”, apunta Metges de Catalunya. L’executiu català ha arribat a un acord amb UGT i CCOO per millorar les condicions salarials dels mestres, però els sindicats amb més representació entre els docents l’han rebutjat i mantenen les protestes.
Recuperar el Pacte Nacional de Salut
La moció presentada per Junts també demana recuperar el Pacte Nacional de Salut “com a projecte de país amb tots els agents implicats”. És a dir, com un espai de diàleg amb la ciutadania, organitzacions, professionals i forces polítiques per “identificar els elements de valor del sistema actual per consolidar-los i enfortir-los”, recull el text parlamentari.
La moció també esmenta, entre altres, la implementació de les mesures i recursos necessaris per garantir l’atenció a l’ictus les 24 hores del dia els set dies de la setmana als centres hospitalaris del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i Lleida i l’Alt Pirineu i l’Aran. Concretament, exigeixen que es doti de més recursos humans, tècnics i organitzatius els dispositius territorials. D’altra banda, el text fixa el restabliment del complement econòmic per als col·laboradors docents que formen el personal resident com una de les necessitats del col·lectiu.