Aprofitar-se de la necessitat i de la fe. Així es podria definir el judici que es viurà a la secció 21 de l’Audiència de Barcelona aquest dimarts. Una vista oral, contra dos acusats que acumulen vint antecedents per frau, per un delicte d’estafa i, alternativament, d’apropiació indeguda a unes monges que es van quedar penjades a Timor Oriental sense poder agafar un vol de retorn a l’estat espanyol. El ministeri fiscal demana penes de fins a 4 anys de presó i 12.000 euros de multa així com una responsabilitat civil de 20.050,42 euros.
Els fets van ser investigats pel Jutjat d’Instrucció número 25 de Barcelona. Es van registrar el 6 de juliol de 2022, quan els dos acusats regentaven una agència de viatges detallista i majorista. De fet, un dels acusats era l’administrador i l’altra atenia els clients per telèfon i per internet. Segons raona el ministeri fiscal, tots dos van “obrar de comú acord” i amb la “voluntat d’obtenir un benefici econòmic”, i haurien enredat una congregació de missioneres amb un fals viatge de tornada de cinc monges que en formaven part.
Cinc germanes missioneres
Atès el relat del ministeri fiscal, cinc germanes missioneres de la Congregació Religiosa de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret viatjaven, amb la companyia Air Timor, des de Kuala Lumpur a Timor Oriental, on havien de fer transbordament i agafar una altra aeronau cap a l’estat espanyol. Ara bé, l’avió no va aterrar en una pista de trànsit, per la qual cosa les cinc monges -que no tenien visat- van perdre el vol i, per tant, els diners dels bitllets.
Davant l’emergència de la situació, la congregació, per recomanació d’una altra congregació, va contactar amb l’agència i es va començar a preparar la suposada estafa que es jutjarà. Els acusats van “proposar” una solució falsa per tal que les monges poguessin tornar i que la congregació aconseguís el retorn dels diners. El sistema de reemborsament ofert pels acusats consistia “a obrir un expedient de viatge a l’agència i la congregació hauria d’ingressar els diners dels bitllets en un compte de l’empresa”.
La fiscalia detalla que la proposta suposava que, “un cop realitzat l’ingrés, l’agència reclamaria a l’assegurança els bitllets d’avió que no van poder utilitzar i els nous que haurien de comprar per la mala gestió de la companyia per tornar a Espanya”. L’acusada, insisteix la fiscalia, va indicar a la congregació que aquests diners no s’emprarien per comprar bitllets, perquè “ja els tenien adquirits directament de la mateixa aerolínia, sinó que es tractava de donar cobertura legal per si havien de reclamar a la companyia i a la seva assegurança pels perjudicis causats”. En tot cas, els acusats es van “comprometre que un cop rebuts els diners, l’endemà els retornarien a la congregació, però que aquest era un pas necessari per obrir l’expedient de viatge”.
Transferència feta
La congregació el 8 i 11 de juliol va transferir 20.050,42 euros a l’agència de viatges. Mentrestant les cinc monges estaven retingudes “amb un estat de màxima angoixa” a Timor. Un lloc que, segons ressalta la fiscalia, els era desconegut i tampoc en sabien l’idioma. Així mateix, no portaven ni un euro a la butxaca. La reclamació a la qual s’havien compromès els dos acusats es basava en el fet que se’ls havia generat un “perjudici pel canvi de terminal, de manera que no van poder enllaçar amb els avions perquè quedar dins el territori de Jakarta”. Fins i tot, els acusats els van demanar els bitllets per aportar-los a la reclamació.
Però tot era una mentida. Els diners no es van retornar malgrat la quantitat de missatges de WhatsApp entre l’11 de juliol i el 17 d’agost de 2022. Mai van retornar els diners i, un bon dia, els telèfons van quedar inactius després de mesos reclamant els diners i obtenir, en primer terme, falsos compromisos de retorn i després el més absolut dels silencis. Ara, la congregació que reclama ser indemnitzada espera que es faci justícia, això sí, terrenal per ara. La divina ja és més qüestió de fe.