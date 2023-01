Saül Gordillo diu que el vídeo d’Apolo mostra “que no va fer res il·legal”

L’exdirector de l’ACN, Catalunya Ràdio i el Principal, Saül Gordillo, ha declarat aquest dijous al jutjat que l’investiga per agressió sexual que el vídeo enregistrat per les càmeres de seguretat de la sala Apolo de Barcelona demostren que ell “no va fer res il·legal”. Així ho ha explicat el seu advocat defensor, Carles Monguilod, a la sortida de la sessió. Gordillo, en declaracions als mitjans i tal com recull l’ACN, ha assenyalat que hi ha hagut “un judici paral·lel duríssim i inacceptable” contra ell. Per la seva banda, la denunciant ha ratificat la seva versió inicial dels fets i ha insistit que ella no va consentir els tocaments que li va fer el seu cap mentre prenien una copa a la discoteca després del sopar d’empresa, el passat 1 de desembre.

El vídeo mostra “una escena lúdica”

En sortir del jutjat, Monguilod ha remarcat que el que es veu a les imatges de les càmeres “s’ajusta a la realitat perquè no s’han manipulat”. L’advocat ha afegit que la presumpta víctima “sorprenentment” ha ratificat la seva denúncia davant dels Mossos, mantenint una versió que, segons ell, “no s’ajusta a la veritat, segons les imatges privilegiades” que consten a la causa. En referència al que s’hi pot veure en el vídeo, que té una durada d’uns 10 minuts, Monguilod assegura que es tracta “d’una escena lúdica, divertida on persones adultes estan interactuant” i que es tracta d’una “situació aliena al Codi Penal” i nega que s’hi vegi “cap tocament sexual no consentit, sinó que les imatges demostren que va ser consentit”.

L’exdirector Catalunya Ràdio i Principal, Saül Gordillo, en sortir de la Ciutat de la Justícia després de declarar amb el seu advocat, Carles Monguilod, al costat | ACN (Pol Solà)

És la primera vegada que Gordillo ofereix unes declaracions des que es va saber que havia estat denunciat per agressió sexual per dues treballadores del diari que fins fa poc dirigia. Ho ha fet per lamentar que no s’hagi “defensat” la seva presumpció d’innocència. El periodista ha dit que confia, “sobretot a partir que existeixen imatges que són explícites i contundents, en l’acció de la justícia”.

Les imatges “avalen els fets denunciats”

Per contra, l’advocada de la víctima, Noemí Martí, ha insistit que les imatges “avalen els fets denunciats” i deixen clar que “no hi va haver consentiment”. Martí ha criticat que el periodista “ha tingut la gosadia de voler-se presentar com que ell és la víctima” d’una suposada confabulació contra ell, sense concretar qui hauria orquestrat aquest complot, i ha demanat “no perdre de vista” qui és la víctima de veritat.

Noemí Martí, advocada de la jove que ha denunciat Saül Gordillo per agressió sexual, després de sortir dels jutjats | ACN (Pol Solà)

A més, l’advocada de la jove ha explicat que Gordillo ha declarat davant del jutge que la culpa que ell estigui investigat és del Codi Penal perquè sanciona fets com els que van succeir fa gairebé dos mesos a la discoteca de Barcelona. Segons Martí, Gordillo hauria admès al jutjat que els fets denunciats no serien delicte abans de la llei del ‘només sí és sí’, i que ha admès que va fer tocaments a la suposada víctima, però haurien estat consentits.

El segon judici, a Badalona

Gordillo haurà de tornar a declarar davant d’un jutge per la segona denúncia que va interposar una altra treballadora també per agressió sexual que hauria tingut la mateixa nit, però unes hores més tard i en una altra ubicació. Aquest cas, però, el porta el jutjat de Badalona, on el periodista està el citat el pròxim 20 de febrer. La redactora del Principal també l’ha denunciat per presumpta submissió química.

Segons la versió de la denunciant, Gordillo es va oferir a acompanyar-la a casa i, un cop al cotxe, va perdre el coneixement i recorda coses puntuals del trajecte. Afirma haver-se despertat un moment en què, el que era el seu cap, li estava practicant sexe oral sense consentiment.