Saül Gordillo declararà per agressió sexual amb submissió química

El periodista i exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, haurà de declarar com a investigat el pròxim 20 de febrer en un jutjat de Badalona per la segona denúncia interposada per una redactora del Principal, el diari que dirigia fins fa unes setmanes, en què l’acusa d’agressió sexual. A més, la víctima també ha denunciat una presumpta submissió química, segons avançava El Periódico. Gordillo va ser denunciat per una altra treballadora del diari digital per una altra agressió sexual que s’hauria produït unes hores abans.

Les dues denúncies recullen que les agressions haurien tingut lloc durant la nit de l’1 al 2 de desembre, durant la festa posterior al sopar d’empresa de Nadal a la sala Apolo de Barcelona. Segons la versió de la segona denunciant, després de la festa i de prendre unes copes amb Gordillo, el que en aquell moment era el seu cap, ell es va oferir a portar-la a casa amb el seu cotxe particular. La presumpta víctima assegura que només té alguns records del que va passar aquella nit i del que va passar dins del vehicle. Així i tot, la denúncia recull que es va despertar quan encara era a dins i que l’exdirector del Principal li estava practicant sexe oral sense el seu consentiment. La jove relata que recorda veure les Tres Xemeneies del Besòs des del lloc on estaven. La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Badalona també ha citat a la denunciant perquè expliqui els fets.

Quan la noia va arribar a casa, declara que es trobava físicament destrossada i decaiguda i, per això, va decidir acudir a un centre de salut hores després. Se li van fer anàlisis de sang i es van trobar restes d’una medicació psicotròpica coneguda com a benzodiazepina. Les càmeres de seguretat de la sala Apolo confirmen que Gordillo va prendre una copa amb la periodista i que, almenys, la va tocar una vegada. L’exdirector de Catalunya Ràdio nega haver comès cap agressió durant aquella nit.

Gordillo declararà la setmana que ve per la primera denúncia

El Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona també ha citat a declarar Gordillo per la primera denúncia per agressió sexual, interposada per una altra de les periodistes del Principal, durant la mateixa nit, després del sopar d’empresa. L’exdirector de Catalunya Ràdio haurà de declarar el pròxim 26 de gener.