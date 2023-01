Clínica Diagonal ofereix pautes pels efectes dels tractaments del càncer

Clínica Diagonal de Barcelona recomana i ofereix als pacients algunes pautes nutricionals, d’higiene bucal i psicològiques per suportar els efectes dels tractaments contra el càncer, que poden anar des de l’aparició de nafres a la boca fins a canvis físics i emocionals.

En oncologia, és probable que els pacients sotmesos a tractaments com ara quimioteràpia, radioteràpia o immunoteràpia, entre d’altres, experimentin efectes secundaris amb conseqüències per al seu estat de salut. Per això, des

Els professionals de Clínica Diagonal expliquen que en alguns tractaments contra el càncer és possible que sorgeixin problemes que afecten la boca a causa de la toxicitat dels medicaments de quimioteràpia o de l’exposició a radiacions, per la qual cosa en l’àmbit nutricional és important conèixer-los, prevenir-los i tractar-los per disminuir el risc de desnutrició.

En aquest sentit, els problemes més comuns són la disminució i/o modificació de la percepció del sabor dels aliments; la disminució de la producció de saliva i la inflamació, irritació i formació de nafres a la mucosa del tracte oral-digestiu.

Per pal·liar aquests problemes, des del Servei de Nutrició i Dietètica de Clínica Diagonal es recomana consumir menjars petits, freqüents (5-6 al dia) i molt nutritius (aliments rics en proteïnes i calories). A més, és important intentar preparar plats que resultin atractius a la vista i a l’olfacte, menjar a poc a poc i mastegar bé.

Alimentació tova

En cas d’irritació o inflamació al tracte oral-digestiu, els experts de la clínica recomanen ingerir aliments de textura tova o tendra, sabors suaus i evitant temperatures extremes. Per tant, convé evitar aliments secs i fruites i verdures àcides.

Per als pacients que pateixen disminució de la producció de saliva, des de Clínica Diagonal aconsellen prendre xiclets abans de menjar o desfer a la boca glaçons de gel elaborats amb suc de fruites o infusions. Afegir espècies i sabors una mica més forts als àpats és recomanable per als pacients a qui els ha disminuït el gust, així com per a aquells que en pateixen una modificació (gust de metàl·lic).

Higiene bucal

La higiene bucal és un aspecte bàsic i necessari per revertir els símptomes derivats dels tractaments contra el càncer. Per aquesta raó, els metges del Servei d’Oncologia de Clínica Diagonal també posen èmfasi en la importància de raspallar suaument les dents després de cada àpat; netejar amb esbandides antisèptiques, incloent-hi la pròtesi dental; mantenir els llavis humitejats aplicant cremes labials i fer esbandides amb solució salina cada quatre hores després dels àpats. En cas de dolor, recomanen utilitzar anestèsics tòpics.

A més, la hidratació per a la cura i el manteniment de la boca en els pacients oncològics és primordial, per això els experts de la clínica aconsellen beure almenys 2-3 litres de líquids al dia i evitar refrescos amb gas i alcohol, cafè o te.

Cuidar els vincles

Així mateix, des de Clínica Diagonal insisteixen en la importància de tenir cura de tots els llaços i vincles que s’estableixen amb el pacient oncològic. En aquest sentit, destaquen que el llaç que s’estableix entre els diferents professionals (metge, infermeria, nutricionista) i els pacients, en un procés oncològic, assegura una bona relació terapèutica.

Els pacients passen per diferents etapes durant la seva malaltia, amb canvis físics i emocionals que requereixen moltes cures de salut, de manera que una bona comunicació és vital per atendre les seves necessitats. Per tenir aquesta bona comunicació amb el pacient, cal entendre el llenguatge verbal i no verbal, a més d’adoptar una actitud empàtica.

Els experts de Clínica Diagonal apunten que el càncer també afecta les relacions familiars, de parella i d’amistat. Quan un ésser estimat és diagnosticat, moltes persones no saben com actuar. Per això, és important que el pacient oncològic parli amb els seus amics i familiars del càncer, fer-los saber que està bé parlar sobre el tema, que se sentin escoltats i intentin comprendre els seus sentiments.

Clínica Diagonal va assenyalar que aposta pels millors tractaments i especialistes per als pacients oncològics, amb l’objectiu que els pacients rebin un servei assistencial de màxima qualitat des de les diferents àrees per al tractament de la malaltia.