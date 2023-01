Un vàndal tala arbres a Vilademuls per malmetre instal·lacions municipals

Un vàndal té els veïns de Vilademuls amb les mans al cap pels seus actes de llenyataire. El municipi, de 840 habitants, ha denunciat als Mossos d’Esquadra que hi ha almenys una persona que es dedica a talar arbres amb la intenció que caiguin sobre instal·lacions municipals i, així, destrossar-les. De fet, l’Ajuntament ha assegurat que ja han trobat vuit arbres serrats i que han afectat el dipòsit municipal d’aigua de Sant Baldiri i el cementiri. Des del consistori no només estan preocupats pels danys materials que deixen aquests actes vandàlics, sinó també pels possibles danys físics que podrien provocar si cauen malament. En aquest sentit, l’alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, ha detallat que el responsable deia el tronc serrat amb l’esperança que acabi de caure per un cop de vent i, això, suposa un “risc per a les persones” del municipi. “És el que em faltava per veure”, ha reblat.

Un sol vàndal i vuit arbres en una setmana

Els investigadors treballen amb la hipòtesi que la sèrie d’actes vandàlics els ha dut a terme una sola persona, segons expliquen des de l’Ajuntament de Vilademuls. També han pogut confirmar que “en tots els casos”, els arbres s’han talat amb una motoserra.

En una setmana, les autoritats municipals han trobat vuit arbres serrats en dos punts de Vilademuls. Tres d’ells estaven per la zona del dipòsit municipal d’aigua de Sant Baldiri, provocant desperfectes a la part externa de l’estructura, tot i que no el va arribar a rebentar. Els altres cinc arbres van caure al cementiri municipal en dos actes vandàlics diferents: un dia es van talar tres i, un altre, dos més. Es va requerir la intervenció dels Bombers per poder retirar l’arbrat de manera segura i evitar que caigués la paret perimetral perquè, com diu l’alcalde, dos dels troncs van “entrar ben bé a dins del cementiri”.

Galliners, un dels pobles de Vilademuls | Viquipèdia

L’alcalde ha confirmat que els Mossos d’Esquadra augmentaran el patrullatge en aquest municipi per intentar localitzar el vàndal i, a més, demana a la ciutadania que estiguin atents i avisin ràpidament el consistori si veuen algun individu sospitós talant arbres. Així i tot, també ha remarcat que l’extensió del municipi fa “més complicat” poder atrapar el brètol. “Vilademuls té dotze pobles, arreu del terme municipal hi ha nou dipòsits d’aigua i, per fer-se’n una idea, la densitat de població és de catorze habitants per quilòmetre quadrat”, ha explicat.

Una tala “indiscriminada” per malmetre infraestructures

Vilademuls no té cap dubte que hi ha una intenció malèvola darrere d’aquests fets i parlen d’una tala “indiscriminada d’arbres” que busca “malmetre infraestructures públiques del municipi”. Terés també ha assenyalat que es tracta d’una persona (o més) que utilitza una serra mecànica i que ho fa a consciència, ja que dirigeix “la inclinació del tall perquè, quan l’arbre caigui, ho faci en aquella direcció concreta i caigui damunt les instal·lacions”.