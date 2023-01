Un tiroteig entre dos cotxes a ​​Castelló d’Empúries acaba amb un ferit

Dos cotxes s’han vist implicats en un tiroteig aquest dimarts a la tarda a Castelló d’Empúries, a l’Alt Empordà. Segons ha avançat elCaso.cat i recull l’ACN, els fets han tingut lloc cap a un quart de quatre de la tarda, quan un vehicle ha obert foc amb arma curta contra un altre i ha deixat un ferit lleu per impacte de bala. Els Mossos d’Esquadra continuen investigant i intenten localitzar els responsables, que han fugit del lloc dels fets. Dels dos cotxes, un tenia matrícula francesa i, l’altre, espanyola. La policia catalana no descarta que l’enfrontament estigui relacionat amb algun afer de drogues.

Ferit de bala en una mà

Els trets s’han produït d’un vehicle a un altre aquest dimarts a la tarda en un carrer de la localitat gironina. Un dels ocupants del segon vehicle ha rebut un impacte d’una de les bales a la mà i ha resultat ferit. Després del tiroteig, els dos cotxes han fugit del lloc dels fets. El ferit ha estat traslladat d’urgència a un centre hospitalari i, tot i que no es pateix per la seva vida, està greu. De moment, no es coneixen més detalls sobre l’incident.

Els Mossos d’Esquadra continuen investigant el tiroteig d’aquest dimarts a Castelló d’Empúries / Europa Press

Investigació en marxa i una hipòtesi

Els Mossos continuen investigant els fets i ho fan a partir d’una hipòtesi: que es tracta d’un enfrontament relacionat amb un afer de drogues entre dues bandes rivals, una espanyola i una francesa. Així i tot, a la policia catalana encara li falta molta informació sobre els fets d’aquesta tarda a Castelló d’Empúries.

Atracament a punta de pistola

El passat 12 de gener, els Mossos d’Esquadra van detenir un home, de 25 anys, per atracar quatre benzineres a Tarragona a punta de pistola. El detingut, que tenia nombrosos antecedents, utilitzava una arma de foc simulada per intimidar les víctimes i ja ha ingressat a presó.

La policia catalana va iniciar la investigació el 21 de desembre de l’any passat, després d’un atracament en una gasolinera de Tarragona en què el lladre va utilitzar una arma de foc per exigir al treballador que li donés la recaptació de la caixa.