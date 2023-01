Detenen a Madrid els autors d’un robatori de 400 quilos d’haixix a Calonge

La Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra han efectuat a Madrid la detenció dels autors d’un robatori de 400 quilos d’haxix a Calonge. Els fets s’haurien produït el passat mes de juliol a la localitat gironina. Els quatre arrestats, fent-se passar per policies, haurien entrat a un domicili familiar equipats amb armes de foc per apropiar-se de la substància. Segons han informat els cossos de seguretat, un cop identificats, la jutgessa va autoritzar escorcolls als seus domicilis, tots ells a la Comunitat de Madrid.

Les actuacions, distribuïdes entre Madrid, Alcorcón i Valdemoro van acabar amb les detencions de quatre dels cinc identificats en el robatori. Durant els escorcolls, els agents van trobar haxix i substàncies, a més de petites quantitats de cocaïna i heroïna. Als domicilis dels arrestats hi havien també 45.000 euros i diverses armes de foc, així com armilles i jaquetes de la Policia Nacional, entre altres eines i credencials dels cossos policials.

Cinquè assaltant

Les quatre persones detingudes van ser traslladades al jutjat de Sant Feliu de Guíxols. La jutgessa, allà va decretar l’ingrés preventiu a presó de tots els acusats, en tant que acumulaven també diversos antecedents policials. La investigació, però, encara no està tancada. El robatori a Calonge va ser perpetrat per cinc persones. El darrer, doncs, encara no ha estat arrestat pels cossos i forces de seguretat de l’Estat.