El ple acaba sense un acord entre el PSC i ERC per la B-40

El ple del Parlament d’aquest dimecres ha acabat sense un acord entre ERC i el PSC per un dels principals esculls en la negociació dels pressupostos del 2023: la B-40. El PSC va presentar a finals de la setmana passada una moció que s’ha de votar aquest dijous al matí que especificava “fer efectiu, dins del primer trimestre de 2023, amb el Ministeri de Transports, el conveni d’acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord”.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament Data de publicació: dimecres 21 de desembre del 2022, 09:30 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Negociacions fins l’últim minut

Amb això, els republicans van presentar una esmena amb la qual s’obrien a estudiar la possibilitat d’implementar la B-40 per tal de facilitar la negociació dels pressupostos. Tanmateix, els socialistes, a hores d’ara s’hi neguen, però segons fonts republicanes les negociacions segueixen en marxa i es podria produir una transacció a viva veu. És a dir, fins l’últim minut hi podria haver canvis.

En aquesta línia, Junts, si no canvia res, votarà a favor d’aquesta moció com han fet en altres ocasions, fet que evidenciaria novament la solitud del Govern de Pere Aragonès. A més, Junts també ha presentat esmenes per incloure a la moció el traspàs de les competències de les Rodalies i l’aeroport, però a hores d’ara no s’ha arribat a un acord tampoc. Fonts socialistes consideren que si no hi ha un acord sobre la B-40 serà molt difícil arribar un acord per al pressupost. De fet, es tractaria d’un pas més per seguir endavant amb la negociació, ja que hi ha altres esculls, com ara en matèria de ciència o sobre l’acció exterior. En canvi, des del Govern asseguren que tot està tancat i l’únic escull és la B-40.

Junts i PSC s’alien per fer un pressupost des del Parlament

Mentrestant, el Parlament fa un nou pas per evidenciar la solitud de Pere Aragonès. Junts i el PSC han pactat tramitar com a projecte de llei la pròrroga pressupostària. Això implica que els pressupostos prorrogats del 2022 es portaran a una comissió on els grups parlamentaris la podran modificar i hi podran fer esmenes, així com incrementar la despesa. En aquesta línia, Junts i el PSC podrien afegir aspectes al pressupost que xocarien amb el model de país dels republicans. Tanmateix, l’executiu estaria obligat a complir aquest projecte, ja que és una llei.