Més de 2.000 joves passaran per la Fira d’Orientació d’EF Education First a Madrid

EF Education First celebrarà l’11 de febrer al Cercle de Belles Arts de Madrid una nova edició de la seva Fira d’Orientació, una cita que, després de deu anys celebrant-se, ja constitueix una veritable referència en el terreny de l’orientació vocacional i professional i que rep cada any més de 2.000 persones.

Durant la jornada, tindran lloc, amb experts en educació, internacionalitat i ocupabilitat, diferents taules de debat, xerrades i tallers enfocats a impulsar la vocació i millorar l’ocupabilitat dels joves. A més, els assistents podran acreditar gratuïtament el nivell d’anglès mitjançant l’EF SET, un examen estandarditzat que mesura les competències segons el Marc Europeu Comú de Referència.

Personalitats de la talla de Pepita Marín, empresària fundadora de We are knitters i consellera de Prisa; Pablo Fernández, jove empresari d’èxit i l’únic nedador que apareix al llibre ‘Guinness World Records 2023’; Juan Domínguez, fundador de Viajar.com; Carmen Alsina, directora de comunicació, relacions institucionals i sostenibilitat de la CEOE; Álvaro Gutiérrez, Principal Manager de BBVA, o Ricardo J.Palomo, degà de la Universitat CEU San Pablo, comptaran amb espais destacats a la fira. Així mateix, companyies i organitzacions internacionals com Page Personnel, ISIC o Hays, entre moltes altres, s’involucraran a la trobada.

Per part seva, la periodista Gloria Lomana presentarà la iniciativa ‘#ChicasImparables’, centrada a impulsar el lideratge de les estudiants per prendre un rol actiu en el control del seu futur professional i l’accés a oportunitats.

Fins ara, més de 25.000 persones han gaudit de les fires d’idiomes i orientació d’EF Education First, on es donen cita, cada any, estudiants menors d’edat, universitaris, joves professionals i professors.