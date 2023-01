Turull recrimina a ERC que faci més esforç per pactar amb el PSC que amb Junts

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha recriminat a Esquerra Republicana i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, els esforços que estan fent per pactar amb el PSC en el marc de les negociacions dels pressupostos del 2023. “Si els esforços que està fent ERC amb el PSC els haguessin fet amb el pacte d’investidura del 52%, ara hi hauria un Govern fort, estabilitat i pressupostos”, ha assegurat el secretari general de Junts per Catalunya des de Lleida, on es presentava el pacte del seu partit amb Impulsem Lleida. De fet, ha constatat que hi ha més esforç dels republicans per pactar amb el PSC, que per garantir el Govern del 52%.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, parlant amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

“Ens veiem a Europa”

Turull també ha volgut fer una valoració de les posicions de la fiscalia. “Volen que tinguem la mateixa condemna. Poden mirar d’inhabilitar-me de per vida, però mai m’inhabilitaran el meu compromís per assolir la independència”, ha dit Turull. De fet, ha volgut enviar un missatge clar i concís als poders de l’Estat: “Ens veiem a Europa”.

Xoc entre ERC i PSC

En aquest context, Esquerra Republicana ha votat a favor de la moció del PSC que significa el seu compromís a executar la Ronda Nord del Vallès, malgrat que ho haguessin negat repetidament. Això significa una cessió dels republicans cap als socialistes, que reclamaven la B-40 com un dels punts fonamentals per aprovar els comptes.

De fet, el PSC ha valorat molt positivament que ERC hagi cedit en el marc de la negociació per als pressupostos, però el seu primer secretari, Salvador Illa, ha avisat que encara queden alguns esculls per poder arribar a una entesa. De fet, ha enumerat l’aeroport com a exemple d’entrebanc pel pacte entre els socialistes i els republicans.