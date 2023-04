La CUP defensa el vot de Lluís Puig: “És membre de ple dret”

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha proposat una reforma del reglament per “ampliar els supòsits de delegació de vot” i introduir “la votació telemàtica”, després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava els acords de mesa de l’estiu passat que permetia el seu vot delegat. Tanmateix, segons els anticapitalistes no hi ha hagut la majoria suficient perquè tiri endavant. Així mateix, Pellicer ha defensat els drets i deures de l’exiliat Lluís Puig i explica que la Mesa està cercant la fórmula per encaixar l’exili de Puig amb l’actual reglament del Parlament. De fet, Pellicer ha proposat la via que s’utilitza a la comissió de Cultura, que és de forma telemàtica.

El conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig

Mostra de suport als batlles de la Catalunya Nord

Els cupaires també han enviat un missatge de suport als batlles de la Catalunya Nord, que “són jutjats” per defensar el català. De fet, ha demanat teixir aliances per defensar la llengua catalana davant dels “atacs” que està rebent per part de l’Estat francès i l’espanyol.

A més, Pellicer també ha criticat la negociació entre el Govern de la Generalitat i el govern espanyol pel Quart Cinturó. “Veiem preocupant que no es tanqui la porta a perllongar-lo fins a Granollers”, ha denunciat el diputat de la CUP, qui ha collat l’executiu perquè decaigui d’aquesta negociació que és conseqüència de l’acord entre ERC i PSC pels pressupostos de la Generalitat d’enguany.

Dures crítiques a la nova llei de l’habitatge

Pel que fa a l’anunci de Pedro Sánchez de comprar 50.000 pisos de la Sareb per a lloguer social, la CUP també ha exigit que regali aquests immobles a la Generalitat. “Hauria de donar les claus i les escriptures a la Generalitat”, ha exigit la diputada anticapitalista Montserrat Vinyets. Així mateix, també ha demanat que sigui la Generalitat qui decideixi on fer els 15.000 pisos i no el govern espanyol, tal com succeeix amb la proposta de l’executiu estatal. De fet, Vinyets ha criticat la “recentralització” que suposa la nova llei de l’habitatge i considera que hauria de ser la Generalitat de Catalunya qui decideixi sobre aquest aspecte.

En aquest marc, la CUP ha proposat modificar el Codi Civil de Catalunya per tal que els arrendaments estiguin limitants i de durada llarga o indefinida.