Junts i PSC pressionen el Govern pel decret de la sequera

Junts per Catalunya i el PSC han tornat a criticar el Govern de Pere Aragonès per la seva gestió de la sequera. Si el portaveu del partit de Turull, Josep Rius, ja es va mostrar contundent aquest dilluns en roda de premsa a la seu del partit acusant-los “d’incompetència” i de “mala gestió”, el president del grup parlamentari, Albert Batet, tampoc no s’ha quedat curt. Batet també ha avisat que prendran “la iniciativa al Parlament” si el Govern no presenta aquest dimarts un nou decret sobre la sequera.

La portaveu del PSC-Units, Alícia Romero | ACN

Junts prendrà la iniciativa

“Tenen marge fins a la reunió del Govern d’aquest matí per a aprovar un nou decret. Si no ho fa, tal com es va comprometre en sessió de control i no actua, Junts prendrem la iniciativa”, havia assegurat en declaracions als mitjans abans que se sabés el resultat de la reunió del Consell Executiu d’avui. Com que el Govern no ha presentat el nou decret, caldrà veure els següents passos que seguirà el partit de Borràs. Batet ha explicat que volen presentar una proposta per garantir les inversions necessàries per ajudar els ajuntaments i tirar endavant projectes com la dessalinitzadora del Prat.

Batet també ha acusat el Govern d'”incomplir” el que demana l’expedient que la Comissió Europea li va obrir per no haver presentat el seu pla de gestió de l’aigua per al període 2022-2027. “I tot ens porta a pensar que el Govern també incomplirà el compromís del president Pere Aragonès i de la consellera Teresa Jordà de tramitar un nou decret sobre la sequera en el ple d’aquesta setmana”, ha vaticinat. El president de Junts al Parlament ha manifestat la seva preocupació per l’actuació del Govern davant la sequera perquè “no lidera, no busca consensos i, a més, incompleix”.

Esmena a la totalitat del PSC

El PSC també ha seguit la mateixa línia i ha anunciat aquest mató que presentarà una esmena a la totalitat a la proposició de llei sobre la sequera per a poder eliminar el règim sancionador als ajuntaments. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, ha lamentat que la confiança amb el Govern “s’ha trencat”: “Ens sap greu que la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, i el president del Govern, Pere Aragonès, hagin fallat a la seva paraula”. També ha explicat que no han mantingut cap altra reunió amb la Generalitat després de la cimera de l’aigua, que va acabar sense acord precisament per les desavinences sobre el règim sancionador.

Mentrestant, els comuns insisteixen que “hi ha una pinça” de PSC i Junts en la qüestió de sequera. La formació ha avançat que no donarà suport a l’esmena a la totalitat que el PSC ha anunciat aquest dimarts per eliminar el règim sancionador als ajuntaments. Cid ha aclarit que són “molt crítics amb la gestió” del Govern i ha posat d’exemple la sanció de la Comissió Europea. Tot i això, no tenen “cap problema” en el règim sancionador. “Si exigim mesures a la ciutadania, els ajuntaments també han de complir”, ha argumentat.

De fet, en l’últim ple del Parlament el Govern va tirar endavant el decret sobre la sequera, malgrat que Junts i PSC van obligar el Govern a tramitar-lo com a proposició de llei. Això implica que podran fer les seves esmenes i reformes a través d’una comissió parlamentària.